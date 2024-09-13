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Центробанк назвал экономический рост в России несбалансированным
Центробанк назвал экономический рост в России несбалансированным - 13.09.2024, ПРАЙМ
Центробанк назвал экономический рост в России несбалансированным
ЦБ РФ продолжает считать, что экономический рост в стране несбалансирован, на это прежде всего указывает повышенная инфляция, заявила глава Банка России Эльвира | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T15:09+0300
2024-09-13T15:09+0300
2024-09-13T15:28+0300
экономика россии
эльвира набиуллина
банк россии
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ продолжает считать, что экономический рост в стране несбалансирован, на это прежде всего указывает повышенная инфляция, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы продолжаем считать, что экономический рост несбалансирован. То есть динамика спроса не соответствует возможностям предложений товаров и услуг. На это прежде всего указывает повышенная инфляция", – сказала она в ходе пресс-конференции.Нынешний цикл высоких ставок станет самым протяженным за последнее десятилетие. Он начался летом 2023 года, к декабрю ставка достигла 16%, а в июле этого года выросла до 18%. Действующий пока рекорд был достигнут в марте 2022 года. Тогда ставка с 9,5% выросла более чем в два раза – до 20%.Если перегрев экономики продолжится, возможна рецессия и стагфляция – низкий рост при высокой инфляции, предостерегает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Высокая ставка должна смягчить негативные последствия санкций – схлопывания рынков, сокращение импорта, как следствие, роста цен и обвала рубля. В конце концов, монетарные меры всегда этому способствовали
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экономика россии, эльвира набиуллина, банк россии
экономика России, Эльвира Набиуллина, Банк России
Центробанк назвал экономический рост в России несбалансированным
ЦБ: экономический рост в России не сбалансирован, на это указывает инфляция
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ продолжает считать, что экономический рост в стране несбалансирован, на это прежде всего указывает повышенная инфляция, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы продолжаем считать, что экономический рост несбалансирован. То есть динамика спроса не соответствует возможностям предложений товаров и услуг. На это прежде всего указывает повышенная инфляция", – сказала она в ходе пресс-конференции.
Нынешний цикл высоких ставок станет самым протяженным за последнее десятилетие. Он начался летом 2023 года, к декабрю ставка достигла 16%, а в июле этого года выросла до 18%. Действующий пока рекорд был достигнут в марте 2022 года. Тогда ставка с 9,5% выросла более чем в два раза – до 20%.
Если перегрев экономики продолжится, возможна рецессия и стагфляция – низкий рост при высокой инфляции, предостерегает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Высокая ставка должна смягчить негативные последствия санкций – схлопывания рынков, сокращение импорта, как следствие, роста цен и обвала рубля. В конце концов, монетарные меры всегда этому способствовали
Банк России вновь повысил ключевую ставку - до 19%