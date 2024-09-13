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Центробанк назвал экономический рост в России несбалансированным

Центробанк назвал экономический рост в России несбалансированным - 13.09.2024, ПРАЙМ

Центробанк назвал экономический рост в России несбалансированным

ЦБ РФ продолжает считать, что экономический рост в стране несбалансирован, на это прежде всего указывает повышенная инфляция, заявила глава Банка России Эльвира | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T15:09+0300

2024-09-13T15:09+0300

2024-09-13T15:28+0300

экономика россии

эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ продолжает считать, что экономический рост в стране несбалансирован, на это прежде всего указывает повышенная инфляция, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы продолжаем считать, что экономический рост несбалансирован. То есть динамика спроса не соответствует возможностям предложений товаров и услуг. На это прежде всего указывает повышенная инфляция", – сказала она в ходе пресс-конференции.Нынешний цикл высоких ставок станет самым протяженным за последнее десятилетие. Он начался летом 2023 года, к декабрю ставка достигла 16%, а в июле этого года выросла до 18%. Действующий пока рекорд был достигнут в марте 2022 года. Тогда ставка с 9,5% выросла более чем в два раза – до 20%.Если перегрев экономики продолжится, возможна рецессия и стагфляция – низкий рост при высокой инфляции, предостерегает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Высокая ставка должна смягчить негативные последствия санкций – схлопывания рынков, сокращение импорта, как следствие, роста цен и обвала рубля. В конце концов, монетарные меры всегда этому способствовали

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экономика россии, эльвира набиуллина, банк россии