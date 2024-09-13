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Рубль на Московской бирже стабилен

Рубль на Московской бирже стабилен - 13.09.2024, ПРАЙМ

Рубль на Московской бирже стабилен

Курс рубля против юаня на Московской бирже мало меняется после решения и комментариев ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных торгов. | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T17:31+0300

2024-09-13T17:31+0300

2024-09-13T17:31+0300

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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Курс рубля против юаня на Московской бирже мало меняется после решения и комментариев ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.18 мск повышается на 2 копейки, до 12,75 рубля. Повышение составляет 0,2%. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,69-12,77 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 141,6 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 90,84 рубля (-0,09%). Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,125 против 7,095 на форексе (премия в 0,4%). РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Малоожидавшееся на рынке повышение ставки ЦБ РФ до 19% годовых было спокойно воспринято игроками. "Решение Банка России поднять ключевую ставку на 1 процентный пункт до 19% не было большой неожиданностью. Тем не менее консенсус склонялся к тому, что ключевая ставка останется без изменений. Жесткие денежно-кредитные условия продолжат оказывать давление на потребительский спрос, что позитивно для рубля", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Однако на фоне сокращения притока иностранной валюты от экспорта фактор монетарной политики ЦБ может лишь удерживать курс рубля от более быстрого снижения, добавляет он. СТАВКА ЦБ И КОММЕНТАРИИ Банк России неожиданно вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. Регулятор заявил, что требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы возобновить процесс дезинфляции в РФ, и допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании в октябре. Участники рынка обратили внимание на слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что влияние изменения ключевой ставки на курс рубля перестало быть мгновенным на фоне усложнения трансграничного движения капитала. Сейчас оно стало более растянутым во времени и транслируется через влияние на импорт и торговый баланс. При этом Набиуллина заявила, что дефицита юаней для платежей в РФ нет, проблема только в области валютных позиций банков. ПРОГНОЗЫ Сейчас для рубля ключевую роль играет не фактический размер ставки, будь то 18% или 19%, а оценка рынком периода, в течение которого ставка может оставаться высокой, считает Михаил Шульгин из СК "Росгосстрах Жизнь". "Рынок уже понял, что не стоит ожидать в ближайшие месяцы начала цикла снижения ставок. Этот позитивный для рубля фактор уже, кажется, учтен в цене. В то же время на фоне нормализации спреда между биржевым и внебиржевым курсом юаня мы видим сигналы, что у российских импортеров улучшается ситуация с платежами. Поэтому мы ожидаем, что курс юаня, уверенно пробивший в начале сентября снизу вверх отметку 12 рублей, будет оставаться выше нее", — добавляет он. Эффект повышения ставки продолжит оказывать давление на потребительскую активность населения и усилит склонность к сбережениям, считает Николай Рясков из УК ПСБ. "При этом мы закладываем постепенное снижение темпов роста цен на товары и услуги в рамках снижения потребительской и инвестиционной активности в силу накопленного эффекта от повышения ключевой ставки. Тем не менее, потенциал роста курса доллара сохраняется: по нашему мнению, к концу года он окажется в коридоре 92-96 рублей", — добавляет эксперт.

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рынки, рубль, мосбиржа, юань