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Рубль на Мосбирже в пятницу немного снизился – шестую сессию подряд

Рубль на Мосбирже в пятницу немного снизился – шестую сессию подряд - 13.09.2024, ПРАЙМ

Рубль на Мосбирже в пятницу немного снизился – шестую сессию подряд

Курс рубля против юаня на Московской бирже в пятницу продолжил умеренно снижаться - шестую торговую сессию подряд, следует из данных торгов. | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T21:50+0300

2024-09-13T21:50+0300

2024-09-13T21:50+0300

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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Курс рубля против юаня на Московской бирже в пятницу продолжил умеренно снижаться - шестую торговую сессию подряд, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 3 копейки, до 12,77 рубля. За неделю юань вырос на 15 копеек. Недельный диапазон колебаний составил 12,57-12,79 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил в пятницу 143,8 миллиарда рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 90,91 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Курс рубля к юаню на Московской бирже в пятницу продолжил плавно снижаться - вот уже шестую сессию подряд - в направлении минимума с апреля, достигнутого на прошлой неделе, когда юань резко подскакивал до 12,9 рубля, после чего так же резко упал. "Решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 19% годовых, положительно для российской нацвалюты, однако, на наш взгляд, оно поможет лишь сдерживать рублевое ослабление, что и отмечалось в пятницу", — комментирует Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Банк России неожиданно вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. Регулятор заявил, что требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы возобновить процесс дезинфляции в РФ, и допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании в октябре. ПРОГНОЗЫ Фундаментально динамика курса рубля будет зависеть от сальдо экспорта-импорта, полагает Максим Федосов из УК "Первая". "Мы ожидаем, что на валютном рынке будет преобладать тенденция к ослаблению рубля, поддерживаемая сохранением высокого спроса на импорт и оттоком капитала", — добавляет он. Темпы ослабления рубля могут увеличиваться по мере сокращения профицита платежного баланса в свете сокращающегося объема экспортной выручки и одновременно восстанавливающегося импорта, считает Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Прогноз по биржевому курсу юаня на предстоящую неделю – 12,5-12,9 рубля, доллар, исходя из динамики фьючерсных контрактов, может сохранить движение в области 90-92 рублей, оценивает он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, рубль, мосбиржа, юань