https://1prime.ru/20240913/rynok-851556867.html

Российский рынок акций ощутимо вырос после повышения ставки ЦБ

Российский рынок акций ощутимо вырос после повышения ставки ЦБ - 13.09.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций ощутимо вырос после повышения ставки ЦБ

Российский рынок акций ощутимо вырос в основные торги пятницы, быстро переварив негатив от повышения ЦБ РФ ключевой ставки, следует из данных Московской биржи. | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T20:01+0300

2024-09-13T20:01+0300

2024-09-13T20:01+0300

рынки

ртс

индекс ртс

мосбиржа

индекс мосбиржи

https://cdnn.1prime.ru/img/83558/60/835586004_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_a6f669c7e19bc8c24a753700738d4d90.jpg

МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций ощутимо вырос в основные торги пятницы, быстро переварив негатив от повышения ЦБ РФ ключевой ставки, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,45%, до 2678,99 пункта, долларовый РТС — на 2,64%, до 928,07 пункта. В течение дня индекс Мосбиржи максимально падал до 2582,79 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,12%, РТС — на 0,87%. РЫНОК ОТСКОЧИЛ Российский рынок акций в пятницу продемонстрировал высоковолатильную сессию. После утренней стабилизации он ощутимо упал — ниже 2600 пунктов по индексу Мосбиржи, реагируя на довольно неожиданное решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 19% годовых. Однако на минимуме с 4 сентября индекс не пробыл долго и во второй половине дня активно пошел в рост. "Негативная реакция рынка на новости по ставке и скорый отскок в рамках сессии говорят о высокой роли эмоций. Восстановиться помогли сырьевые товары, активно дорожавшие на фоне снижения индекса доллара", — комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 19.32 мск росла на 0,3%, до 72,2 доллара за баррель сорта Brent, а в течение дня поднималась до 73,24 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падает на 0,3%, до 101,1 пункта. В частности, на Московской бирже выросли бумаги "Магнита" (+5,3%), НЛМК (+3,8%), "Сургутнефтегаза" (+5,1%), префы "Сургутнефтегаза" (+5,7%), расписки Ozon (+5,7%). Упали бумаги ПИКа (-1,5%), "Сегежи" (-1,2%), "Европлана" (-0,1%). ПРОГНОЗЫ Индексы Мосбиржи и РТС, несмотря на явно "ястребиные" итоги заседания ЦБ РФ, смогли развернуться наверх, но все же завершили неделю ниже краткосрочных сопротивлений 2720 пунктов и 935 пунктов, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". С фундаментальной точки зрения регулятор не дал российским акциям обнадеживающих сигналов, не исключая роста ключевой ставки до 20% в этом году, что предвещает сохранение ограниченной привлекательности рисковых активов по сравнению с облигациями и депозитами, добавляет она. "Предстоящая неделя покажет, был ли сегодняшний отскок техническим или же рынки теперь будут отыгрывать идею смягчения тона ЦБ РФ ближе к концу года (для чего, однако, пока нет фундаментальных оснований). Первым признаком возможного разворота стала бы стабилизация российских индексов выше указанных сопротивлений", — говорит Кожухова. В случае дальнейшего восстановления цен на нефть и сохранения тенденции к ослаблению рубля краткосрочно можно ожидать новых попыток выхода и закрепления индекса Мосбиржи выше 2700 пунктов, рассчитывает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Многие бумаги заметно перепроданы, что создает благоприятную возможность для долгосрочных покупок. Прогноз по индексу Мосбиржи на 16 сентября – 2600-2700 пунктов", — добавляет он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, ртс, индекс ртс, мосбиржа, индекс мосбиржи