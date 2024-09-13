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Минтранс предложил ограничить скорость "самокатчиков" рядом с пешеходами - 13.09.2024, ПРАЙМ
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Минтранс предложил ограничить скорость "самокатчиков" рядом с пешеходами
Минтранс предложил ограничить скорость "самокатчиков" рядом с пешеходами - 13.09.2024, ПРАЙМ
Минтранс предложил ограничить скорость "самокатчиков" рядом с пешеходами
Планируется ограничить скорость для пользователей самокатов, электровелосипедов, мопедов и других средств индивидуальной мобильности рядом с пешеходами,... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T21:11+0300
2024-09-13T21:11+0300
минтранс рф
самокат
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Планируется ограничить скорость для пользователей самокатов, электровелосипедов, мопедов и других средств индивидуальной мобильности рядом с пешеходами, сообщает Минтранс РФ. В сообщении Минтранса говорится, что "Самокатчикам" и другим пользователям средств индивидуальной мобильности (СИМ) ограничат скорость. В местах, где находятся пешеходы, она не должна превышать 10 километров в час.. Министерство предлагает уточнить определение СИМ, правила его стоянки, ввести запрет на перевозку пассажиров. Планируется также ввести новый дорожный знак, определяющий территории, где движение СИМ запрещено. Появятся понятия "лицо, использующее для передвижения СИМ" и "водитель СИМ". Для них распространятся требования ПДД и административная ответственность за их нарушение. Водителям СИМ будет запрещено управление транспортом в нетрезвом виде и оставление места ДТП.Среди нарушений, допущенных пользователями средств индивидуальной мобильности как другими участниками дорожного движения, абсолютное большинство (99%) квалифицировалось по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ. Около 0,4% нарушений связаны с созданием помех в движении, еще столько же — с причинением легкого или средней тяжести вреда здоровью. 0,2% нарушений совершено в состоянии опьянения. Минтранс разместил проект, которым вводится реестровая модель учета СИМ с выдачей номеров для их идентификации. Внести сведения в реестр о СИМ можно будет дистанционно, а данные будут находиться в региональной информационной системе.Пользователь средств микромобильности с помощью учетной записи "Госуслуг" будет авторизоваться в системе перед началом движения. Это позволит идентифицировать его и увязать с конкретным средcтвом микромобильности.В этом законопроекте прописаны нормы, которые должны сделать наказание за нарушение правил дорожного движения неизбежным, а сами нарушения — более редкими. Это поможет сделать дороги более безопасными для всех участников движения.
https://1prime.ru/20240913/yandeks-851552931.html
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минтранс рф, самокат
Минтранс РФ, Самокат
21:11 13.09.2024
 
Минтранс предложил ограничить скорость "самокатчиков" рядом с пешеходами

Минтранс предложил ограничить скорость "самокатчиков" рядом с пешеходами

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭлектросамокат
Электросамокат - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Планируется ограничить скорость для пользователей самокатов, электровелосипедов, мопедов и других средств индивидуальной мобильности рядом с пешеходами, сообщает Минтранс РФ.
В сообщении Минтранса говорится, что "Самокатчикам" и другим пользователям средств индивидуальной мобильности (СИМ) ограничат скорость. В местах, где находятся пешеходы, она не должна превышать 10 километров в час..
Министерство предлагает уточнить определение СИМ, правила его стоянки, ввести запрет на перевозку пассажиров. Планируется также ввести новый дорожный знак, определяющий территории, где движение СИМ запрещено. Появятся понятия "лицо, использующее для передвижения СИМ" и "водитель СИМ". Для них распространятся требования ПДД и административная ответственность за их нарушение. Водителям СИМ будет запрещено управление транспортом в нетрезвом виде и оставление места ДТП.
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Среди нарушений, допущенных пользователями средств индивидуальной мобильности как другими участниками дорожного движения, абсолютное большинство (99%) квалифицировалось по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ. Около 0,4% нарушений связаны с созданием помех в движении, еще столько же — с причинением легкого или средней тяжести вреда здоровью. 0,2% нарушений совершено в состоянии опьянения.
Минтранс разместил проект, которым вводится реестровая модель учета СИМ с выдачей номеров для их идентификации. Внести сведения в реестр о СИМ можно будет дистанционно, а данные будут находиться в региональной информационной системе.
Пользователь средств микромобильности с помощью учетной записи "Госуслуг" будет авторизоваться в системе перед началом движения. Это позволит идентифицировать его и увязать с конкретным средcтвом микромобильности.
В этом законопроекте прописаны нормы, которые должны сделать наказание за нарушение правил дорожного движения неизбежным, а сами нарушения — более редкими. Это поможет сделать дороги более безопасными для всех участников движения.
 
Минтранс РФСамокат
 
 
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