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ЕС официально продлил персональные санкции против России - 13.09.2024, ПРАЙМ
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ЕС официально продлил персональные санкции против России
ЕС официально продлил персональные санкции против России - 13.09.2024, ПРАЙМ
ЕС официально продлил персональные санкции против России
Евросоюз продлил персональные санкции против более двух тысяч физических лиц и организаций, которые считаются причастными к "подрыву суверенитета,... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T10:03+0300
2024-09-13T10:03+0300
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Евросоюз продлил персональные санкции против более двух тысяч физических лиц и организаций, которые считаются причастными к "подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины". Об этом говорится в документе ЕС."Решение будет действовать до 15 марта 2025 года", — сказано в тексте документа.Из списка санкций исключили бывшего гонщика "Формулы-1" Никиту Мазепина и мать Евгения Пригожина Виолетту. Также были исключены пять умерших фигурантов.Введение 14-го пакета санкций ЕС против России в июне 2021 года привело к ограничениям для около 2,2 тысячи физических лиц и организаций. Ограничительные меры включают замораживание активов и запрет на предоставление финансовых средств. Также некоторым лицам запрещено посещать Евросоюз или транзит через его территорию.
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ес, россия
Политика, ЕС, РОССИЯ
10:03 13.09.2024
 
ЕС официально продлил персональные санкции против России

ЕС официально продлил до 15 марта 2025 года персональные санкции против России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Евросоюз продлил персональные санкции против более двух тысяч физических лиц и организаций, которые считаются причастными к "подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины". Об этом говорится в документе ЕС.
"Решение будет действовать до 15 марта 2025 года", — сказано в тексте документа.
Из списка санкций исключили бывшего гонщика "Формулы-1" Никиту Мазепина и мать Евгения Пригожина Виолетту. Также были исключены пять умерших фигурантов.
Введение 14-го пакета санкций ЕС против России в июне 2021 года привело к ограничениям для около 2,2 тысячи физических лиц и организаций. Ограничительные меры включают замораживание активов и запрет на предоставление финансовых средств. Также некоторым лицам запрещено посещать Евросоюз или транзит через его территорию.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
СМИ: ЕК может предложить послам ЕС продлить действие антироссийских санкции
08:59
 
ПолитикаЕСРОССИЯ
 
 
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