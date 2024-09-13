https://1prime.ru/20240913/sanktsii-851539595.html
ЕС официально продлил персональные санкции против России
ЕС официально продлил персональные санкции против России - 13.09.2024, ПРАЙМ
ЕС официально продлил персональные санкции против России
Евросоюз продлил персональные санкции против более двух тысяч физических лиц и организаций, которые считаются причастными к "подрыву суверенитета,... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T10:03+0300
2024-09-13T10:03+0300
2024-09-13T10:03+0300
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Евросоюз продлил персональные санкции против более двух тысяч физических лиц и организаций, которые считаются причастными к "подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины". Об этом говорится в документе ЕС."Решение будет действовать до 15 марта 2025 года", — сказано в тексте документа.Из списка санкций исключили бывшего гонщика "Формулы-1" Никиту Мазепина и мать Евгения Пригожина Виолетту. Также были исключены пять умерших фигурантов.Введение 14-го пакета санкций ЕС против России в июне 2021 года привело к ограничениям для около 2,2 тысячи физических лиц и организаций. Ограничительные меры включают замораживание активов и запрет на предоставление финансовых средств. Также некоторым лицам запрещено посещать Евросоюз или транзит через его территорию.
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ес, россия
ЕС официально продлил персональные санкции против России
ЕС официально продлил до 15 марта 2025 года персональные санкции против России
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Евросоюз продлил персональные санкции против более двух тысяч физических лиц и организаций, которые считаются причастными к "подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины". Об этом говорится в документе ЕС.
"Решение будет действовать до 15 марта 2025 года", — сказано в тексте документа.
Из списка санкций исключили бывшего гонщика "Формулы-1" Никиту Мазепина и мать Евгения Пригожина Виолетту. Также были исключены пять умерших фигурантов.
Введение 14-го пакета санкций ЕС против России в июне 2021 года привело к ограничениям для около 2,2 тысячи физических лиц и организаций. Ограничительные меры включают замораживание активов и запрет на предоставление финансовых средств. Также некоторым лицам запрещено посещать Евросоюз или транзит через его территорию.
СМИ: ЕК может предложить послам ЕС продлить действие антироссийских санкции