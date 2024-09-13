https://1prime.ru/20240913/sanktsii-851539595.html

ЕС официально продлил персональные санкции против России

ЕС официально продлил персональные санкции против России - 13.09.2024, ПРАЙМ

ЕС официально продлил персональные санкции против России

Евросоюз продлил персональные санкции против более двух тысяч физических лиц и организаций, которые считаются причастными к "подрыву суверенитета,... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T10:03+0300

2024-09-13T10:03+0300

2024-09-13T10:03+0300

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Евросоюз продлил персональные санкции против более двух тысяч физических лиц и организаций, которые считаются причастными к "подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины". Об этом говорится в документе ЕС."Решение будет действовать до 15 марта 2025 года", — сказано в тексте документа.Из списка санкций исключили бывшего гонщика "Формулы-1" Никиту Мазепина и мать Евгения Пригожина Виолетту. Также были исключены пять умерших фигурантов.Введение 14-го пакета санкций ЕС против России в июне 2021 года привело к ограничениям для около 2,2 тысячи физических лиц и организаций. Ограничительные меры включают замораживание активов и запрет на предоставление финансовых средств. Также некоторым лицам запрещено посещать Евросоюз или транзит через его территорию.

https://1prime.ru/20240913/es-851538685.html

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