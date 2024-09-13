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Набиуллина допустила новый прогноз ЦБ по инфляции на 2024 год выше 7%

Набиуллина допустила новый прогноз ЦБ по инфляции на 2024 год выше 7% - 13.09.2024, ПРАЙМ

Набиуллина допустила новый прогноз ЦБ по инфляции на 2024 год выше 7%

Банк России с большой вероятностью повысит прогноз инфляции на 2024 год за верхнюю границу текущих ожиданий в 6,5-7%, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T15:57+0300

2024-09-13T15:57+0300

2024-09-13T15:59+0300

инфляция

инфляция в россии

эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Банк России с большой вероятностью повысит прогноз инфляции на 2024 год за верхнюю границу текущих ожиданий в 6,5-7%, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина. "Что касается пересмотра прогноза по инфляции, я сейчас не буду называть цифры, потому что мы прогноз пересмотрим в октябре. Но с большой вероятностью он будет выше верхней границы того прогноза, который мы давали в июле. Напомню, мы давали 6,5-7%", - сказала Набиуллина. Нынешний цикл высоких ставок станет самым протяженным за последнее десятилетие. Он начался летом 2023 года, к декабрю ставка достигла 16%, а в июле этого года выросла до 18%. Действующий пока рекорд был достигнут в марте 2022 года. Тогда ставка с 9,5% выросла более чем в два раза – до 20%.

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инфляция, инфляция в россии, эльвира набиуллина, банк россии