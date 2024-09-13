https://1prime.ru/20240913/sem-851551244.html
Набиуллина допустила новый прогноз ЦБ по инфляции на 2024 год выше 7%
Набиуллина допустила новый прогноз ЦБ по инфляции на 2024 год выше 7% - 13.09.2024, ПРАЙМ
Набиуллина допустила новый прогноз ЦБ по инфляции на 2024 год выше 7%
Банк России с большой вероятностью повысит прогноз инфляции на 2024 год за верхнюю границу текущих ожиданий в 6,5-7%, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T15:57+0300
2024-09-13T15:57+0300
2024-09-13T15:59+0300
инфляция
инфляция в россии
эльвира набиуллина
банк россии
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Банк России с большой вероятностью повысит прогноз инфляции на 2024 год за верхнюю границу текущих ожиданий в 6,5-7%, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина. "Что касается пересмотра прогноза по инфляции, я сейчас не буду называть цифры, потому что мы прогноз пересмотрим в октябре. Но с большой вероятностью он будет выше верхней границы того прогноза, который мы давали в июле. Напомню, мы давали 6,5-7%", - сказала Набиуллина. Нынешний цикл высоких ставок станет самым протяженным за последнее десятилетие. Он начался летом 2023 года, к декабрю ставка достигла 16%, а в июле этого года выросла до 18%. Действующий пока рекорд был достигнут в марте 2022 года. Тогда ставка с 9,5% выросла более чем в два раза – до 20%.
https://1prime.ru/20240913/stavka-851550379.html
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инфляция, инфляция в россии, эльвира набиуллина, банк россии
инфляция, инфляция в России, Эльвира Набиуллина, Банк России
Набиуллина допустила новый прогноз ЦБ по инфляции на 2024 год выше 7%
Набиуллина: новый прогноз ЦБ по инфляции на 2024 г будет выше 7%
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Банк России с большой вероятностью повысит прогноз инфляции на 2024 год за верхнюю границу текущих ожиданий в 6,5-7%, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
"Что касается пересмотра прогноза по инфляции, я сейчас не буду называть цифры, потому что мы прогноз пересмотрим в октябре. Но с большой вероятностью он будет выше верхней границы того прогноза, который мы давали в июле. Напомню, мы давали 6,5-7%", - сказала Набиуллина.
Нынешний цикл высоких ставок станет самым протяженным за последнее десятилетие. Он начался летом 2023 года, к декабрю ставка достигла 16%, а в июле этого года выросла до 18%. Действующий пока рекорд был достигнут в марте 2022 года. Тогда ставка с 9,5% выросла более чем в два раза – до 20%.
Набиуллина объяснила вероятность повышения ключевой ставки до 20%