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В партии Шольца хотят заменить его "как Байдена", пишет СМИ - 13.09.2024, ПРАЙМ
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В партии Шольца хотят заменить его "как Байдена", пишет СМИ
В партии Шольца хотят заменить его "как Байдена", пишет СМИ - 13.09.2024, ПРАЙМ
В партии Шольца хотят заменить его "как Байдена", пишет СМИ
Некоторые члены Социал-демократической партии Германии предлагают исключить Олафа Шольца из списка кандидатов на выборах в 2025 году, пишет Financial Times... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T17:59+0300
2024-09-13T17:59+0300
политика
олаф шольц
германия
сдпг
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Некоторые члены Социал-демократической партии Германии предлагают исключить Олафа Шольца из списка кандидатов на выборах в 2025 году, пишет Financial Times (FT).Согласно опросу Forschungsgruppe Wahlen, у всех канцлеров, занимавших этот пост после объединения Германии в 1990 году, были более высокие рейтинги, чем у Олафа Шольца. 77% опрошенных назвали его "слабым лидером", сообщает издание.Издание пишет, что в парламентской фракции СДПГ многие обращают внимание на то, как президент США Джо Байден уступил место Камале Харрис. Они задаются вопросом, может ли это стать прецедентом для Германии.По информации газеты, в партии обсуждают возможность замены канцлера в списках кандидатов на выборах на более популярного кандидата, например, на министра обороны Бориса Писториуса или премьер-министра федеральной земли Саар Анке Рехлингер.В сентябре в восточных землях Германии прошли выборы в местные парламенты. В Тюрингии и Саксонии победила партия "Альтернатива для Германии", набрав по 32,8 и 30,6% голосов соответственно. СДПГ Шольца осталась на втором месте.
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олаф шольц, германия, сдпг
Политика, Олаф Шольц, ГЕРМАНИЯ, СДПГ
17:59 13.09.2024
 
В партии Шольца хотят заменить его "как Байдена", пишет СМИ

FT: в СДПГ предлагают исключить Шольца из кандидатов на парламентские выборы

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© Фото : European Union
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Некоторые члены Социал-демократической партии Германии предлагают исключить Олафа Шольца из списка кандидатов на выборах в 2025 году, пишет Financial Times (FT).
Согласно опросу Forschungsgruppe Wahlen, у всех канцлеров, занимавших этот пост после объединения Германии в 1990 году, были более высокие рейтинги, чем у Олафа Шольца. 77% опрошенных назвали его "слабым лидером", сообщает издание.
Издание пишет, что в парламентской фракции СДПГ многие обращают внимание на то, как президент США Джо Байден уступил место Камале Харрис. Они задаются вопросом, может ли это стать прецедентом для Германии.
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По информации газеты, в партии обсуждают возможность замены канцлера в списках кандидатов на выборах на более популярного кандидата, например, на министра обороны Бориса Писториуса или премьер-министра федеральной земли Саар Анке Рехлингер.
В сентябре в восточных землях Германии прошли выборы в местные парламенты. В Тюрингии и Саксонии победила партия "Альтернатива для Германии", набрав по 32,8 и 30,6% голосов соответственно. СДПГ Шольца осталась на втором месте.
 
ПолитикаОлаф ШольцГЕРМАНИЯСДПГ
 
 
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