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Ситибанк закроет последнее отделение в России

Ситибанк закроет последнее отделение в России - 13.09.2024, ПРАЙМ

Ситибанк закроет последнее отделение в России

Ситибанк, российское подразделение американского Citibank, с 15 ноября закрывает последнее отделение в России и рекомендует клиентам завершить все операции до... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T12:33+0300

2024-09-13T12:33+0300

2024-09-13T12:33+0300

россия

citibank

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Ситибанк, российское подразделение американского Citibank, с 15 ноября закрывает последнее отделение в России и рекомендует клиентам завершить все операции до даты закрытия, говорится в сообщении на сайте кредитной организации. "Информируем вас о планируемом закрытии отделения "Павелецкое" АО КБ "Ситибанк" по работе с розничными клиентами в г. Москва 15 ноября 2024 года. В связи с этим мы настоятельно рекомендуем рассмотреть другие варианты размещения средств и завершить все свои операции до даты закрытия отделения", - сказано в сообщении. Ранее в пресс-службе банка сообщали, что для всех клиентов Ситибанка с 25 сентября станут недоступны платежи и переводы через Систему быстрых платежей (СБП) в рамках сворачивания деятельности банка в РФ. Также сообщалось, что с 20 сентября прекращается обслуживание дебетовых карт. Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Ситибанк заявил в середине марта 2022 года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.

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россия, citibank