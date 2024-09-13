Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ситибанк закроет последнее отделение в России - 13.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240913/sitibank-851542049.html
Ситибанк закроет последнее отделение в России
Ситибанк закроет последнее отделение в России - 13.09.2024, ПРАЙМ
Ситибанк закроет последнее отделение в России
Ситибанк, российское подразделение американского Citibank, с 15 ноября закрывает последнее отделение в России и рекомендует клиентам завершить все операции до... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T12:33+0300
2024-09-13T12:33+0300
россия
citibank
https://cdnn.1prime.ru/img/82796/09/827960930_49:0:3564:1977_1920x0_80_0_0_a55859b807e0f9d2424806536e1061b4.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Ситибанк, российское подразделение американского Citibank, с 15 ноября закрывает последнее отделение в России и рекомендует клиентам завершить все операции до даты закрытия, говорится в сообщении на сайте кредитной организации. "Информируем вас о планируемом закрытии отделения "Павелецкое" АО КБ "Ситибанк" по работе с розничными клиентами в г. Москва 15 ноября 2024 года. В связи с этим мы настоятельно рекомендуем рассмотреть другие варианты размещения средств и завершить все свои операции до даты закрытия отделения", - сказано в сообщении. Ранее в пресс-службе банка сообщали, что для всех клиентов Ситибанка с 25 сентября станут недоступны платежи и переводы через Систему быстрых платежей (СБП) в рамках сворачивания деятельности банка в РФ. Также сообщалось, что с 20 сентября прекращается обслуживание дебетовых карт. Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Ситибанк заявил в середине марта 2022 года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82796/09/827960930_488:0:3124:1977_1920x0_80_0_0_a3ca4970029f8cf0d42559d166c92138.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, citibank
РОССИЯ, Citibank
12:33 13.09.2024
 
Ситибанк закроет последнее отделение в России

Ситибанк с 15 ноября закрывает последнее отделение в России

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанк% Логотип citibank
% Логотип citibank - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Ситибанк, российское подразделение американского Citibank, с 15 ноября закрывает последнее отделение в России и рекомендует клиентам завершить все операции до даты закрытия, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.
"Информируем вас о планируемом закрытии отделения "Павелецкое" АО КБ "Ситибанк" по работе с розничными клиентами в г. Москва 15 ноября 2024 года. В связи с этим мы настоятельно рекомендуем рассмотреть другие варианты размещения средств и завершить все свои операции до даты закрытия отделения", - сказано в сообщении.
Ранее в пресс-службе банка сообщали, что для всех клиентов Ситибанка с 25 сентября станут недоступны платежи и переводы через Систему быстрых платежей (СБП) в рамках сворачивания деятельности банка в РФ. Также сообщалось, что с 20 сентября прекращается обслуживание дебетовых карт.
Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Ситибанк заявил в середине марта 2022 года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.
 
РОССИЯCitibank
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала