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Рост экономики России замедлился не из-за охлаждения спроса, считают в ЦБ

Рост экономики России замедлился не из-за охлаждения спроса, считают в ЦБ - 13.09.2024, ПРАЙМ

Рост экономики России замедлился не из-за охлаждения спроса, считают в ЦБ

Данные по ВВП за второй квартал и оперативные индикаторы в июле-августе указывают на некоторое замедление роста экономики РФ, сообщил Банк России по итогам... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T13:36+0300

2024-09-13T13:36+0300

2024-09-13T13:47+0300

экономика рф

банк россии

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Данные по ВВП за второй квартал и оперативные индикаторы в июле-августе указывают на некоторое замедление роста экономики РФ, сообщил Банк России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке."Данные по ВВП за II квартал 2024 года и оперативные индикаторы в июле-августе указывают на то, что рост российской экономики несколько замедлился", - говорится в сообщении регулятора.Как поясняет ЦБ, данное замедление, вероятно, в основном связано не с охлаждением внутреннего спроса, а с нарастанием ограничений на стороне предложения и снижением внешнего спроса."Об этом свидетельствует высокое текущее инфляционное давление. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным", - говорится в релизе.ЦБ РФ 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Нынешний цикл высоких ставок станет самым протяженным за последнее десятилетие. Он начался летом 2023 года, к декабрю ставка достигла 16%, а в июле этого года выросла до 18%. Действующий пока рекорд был достигнут в марте 2022 года. Тогда ставка с 9,5% выросла более чем в два раза – до 20%.

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экономика рф, банк россии, спрос, ввп