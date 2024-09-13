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В Минобороны предупредили о рисках принятия США новой ядерной доктрины - 13.09.2024, ПРАЙМ
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В Минобороны предупредили о рисках принятия США новой ядерной доктрины
В Минобороны предупредили о рисках принятия США новой ядерной доктрины - 13.09.2024, ПРАЙМ
В Минобороны предупредили о рисках принятия США новой ядерной доктрины
На текущий момент Соединенные Штаты активно работают над новой редакцией ядерной доктрины, которая может нести за собой определенные риски. Об этом сообщил... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T07:29+0300
2024-09-13T07:57+0300
россия
сша
ядерное оружие
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ПЕКИН, 13 сен - ПРАЙМ. На текущий момент Соединенные Штаты активно работают над новой редакцией ядерной доктрины, которая может нести за собой определенные риски. Об этом сообщил заместитель главы российского Минобороны Александр Фомин в ходе открытия 11-го Пекинского Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.По словам замминистра, речь идет о том, что новая американская ядерная доктрина может снизить порог применения ядерного оружия. "Соединенные Штаты Америки активно работают над новой редакцией своей ядерной доктрины, в которой, как мы полагаем, порог применения ядерного оружия может быть существенно снижен", - сказал Фомин.
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россия, сша, ядерное оружие
РОССИЯ, США, ядерное оружие
07:29 13.09.2024 (обновлено: 07:57 13.09.2024)
 
В Минобороны предупредили о рисках принятия США новой ядерной доктрины

Фомин: новая ядерная доктрина США может снизить порог применения ядерного оружия

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ПЕКИН, 13 сен - ПРАЙМ. На текущий момент Соединенные Штаты активно работают над новой редакцией ядерной доктрины, которая может нести за собой определенные риски. Об этом сообщил заместитель главы российского Минобороны Александр Фомин в ходе открытия 11-го Пекинского Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.
По словам замминистра, речь идет о том, что новая американская ядерная доктрина может снизить порог применения ядерного оружия.
"Соединенные Штаты Америки активно работают над новой редакцией своей ядерной доктрины, в которой, как мы полагаем, порог применения ядерного оружия может быть существенно снижен", - сказал Фомин.
П/к замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
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РОССИЯСШАядерное оружие
 
 
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