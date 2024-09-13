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В Минобороны предупредили о рисках принятия США новой ядерной доктрины

В Минобороны предупредили о рисках принятия США новой ядерной доктрины - 13.09.2024, ПРАЙМ

В Минобороны предупредили о рисках принятия США новой ядерной доктрины

На текущий момент Соединенные Штаты активно работают над новой редакцией ядерной доктрины, которая может нести за собой определенные риски. Об этом сообщил... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T07:29+0300

2024-09-13T07:29+0300

2024-09-13T07:57+0300

россия

сша

ядерное оружие

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ПЕКИН, 13 сен - ПРАЙМ. На текущий момент Соединенные Штаты активно работают над новой редакцией ядерной доктрины, которая может нести за собой определенные риски. Об этом сообщил заместитель главы российского Минобороны Александр Фомин в ходе открытия 11-го Пекинского Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.По словам замминистра, речь идет о том, что новая американская ядерная доктрина может снизить порог применения ядерного оружия. "Соединенные Штаты Америки активно работают над новой редакцией своей ядерной доктрины, в которой, как мы полагаем, порог применения ядерного оружия может быть существенно снижен", - сказал Фомин.

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россия, сша, ядерное оружие