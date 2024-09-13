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Банк России вновь повысил ключевую ставку - до 19% - 13.09.2024, ПРАЙМ
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Банк России вновь повысил ключевую ставку - до 19%
Банк России вновь повысил ключевую ставку - до 19% - 13.09.2024, ПРАЙМ
Банк России вновь повысил ключевую ставку - до 19%
Банк России вновь повысил ключевую ставку - до 19% годовых, следует из заявления регулятора. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T13:30+0300
2024-09-13T13:44+0300
ставка банка россии
ставка
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Банк России вновь повысил ключевую ставку - до 19% годовых, следует из заявления регулятора. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых."Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых. ", - сказано в сегодняшнем заявлении.Нынешний цикл высоких ставок станет самым протяженным за последнее десятилетие. Он начался летом 2023 года, к декабрю ставка достигла 16%, а в июле этого года выросла до 18%. Действующий пока рекорд был достигнут в марте 2022 года. Тогда ставка с 9,5% выросла более чем в два раза – до 20%.Если перегрев экономики продолжится, возможна рецессия и стагфляция – низкий рост при высокой инфляции, предостерегает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Высокая ставка должна смягчить негативные последствия санкций – схлопывания рынков, сокращение импорта, как следствие, роста цен и обвала рубля. В конце концов, монетарные меры всегда этому способствовали.
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ставка банка россии, ставка, эльвира набиуллина
ставка Банка России, ставка, Эльвира Набиуллина
13:30 13.09.2024 (обновлено: 13:44 13.09.2024)
 
Банк России вновь повысил ключевую ставку - до 19%

ЦБ впервые в этом году повысил ключевую ставку до 19% годовых

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Банк России вновь повысил ключевую ставку - до 19% годовых, следует из заявления регулятора. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
"Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых. ", - сказано в сегодняшнем заявлении.
Нынешний цикл высоких ставок станет самым протяженным за последнее десятилетие. Он начался летом 2023 года, к декабрю ставка достигла 16%, а в июле этого года выросла до 18%. Действующий пока рекорд был достигнут в марте 2022 года. Тогда ставка с 9,5% выросла более чем в два раза – до 20%.
Если перегрев экономики продолжится, возможна рецессия и стагфляция – низкий рост при высокой инфляции, предостерегает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Высокая ставка должна смягчить негативные последствия санкций – схлопывания рынков, сокращение импорта, как следствие, роста цен и обвала рубля. В конце концов, монетарные меры всегда этому способствовали.
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