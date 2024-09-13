https://1prime.ru/20240913/stavka-851543346.html

Банк России вновь повысил ключевую ставку - до 19%

Банк России вновь повысил ключевую ставку - до 19% - 13.09.2024, ПРАЙМ

Банк России вновь повысил ключевую ставку - до 19%

Банк России вновь повысил ключевую ставку - до 19% годовых, следует из заявления регулятора. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T13:30+0300

2024-09-13T13:30+0300

2024-09-13T13:44+0300

ставка банка россии

ставка

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Банк России вновь повысил ключевую ставку - до 19% годовых, следует из заявления регулятора. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых."Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых. ", - сказано в сегодняшнем заявлении.Нынешний цикл высоких ставок станет самым протяженным за последнее десятилетие. Он начался летом 2023 года, к декабрю ставка достигла 16%, а в июле этого года выросла до 18%. Действующий пока рекорд был достигнут в марте 2022 года. Тогда ставка с 9,5% выросла более чем в два раза – до 20%.Если перегрев экономики продолжится, возможна рецессия и стагфляция – низкий рост при высокой инфляции, предостерегает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Высокая ставка должна смягчить негативные последствия санкций – схлопывания рынков, сокращение импорта, как следствие, роста цен и обвала рубля. В конце концов, монетарные меры всегда этому способствовали.

https://1prime.ru/20240831/stavka-851232969.html

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