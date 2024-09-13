https://1prime.ru/20240913/stavka-851543639.html

ЦБ допустил возможность еще одного повышения ключевой ставки в октябре

ЦБ допустил возможность еще одного повышения ключевой ставки в октябре - 13.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ допустил возможность еще одного повышения ключевой ставки в октябре

Банк России в заявлении по ключевой ставке ужесточил сигнал по дальнейшим шагам: теперь допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании,... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T13:33+0300

2024-09-13T13:33+0300

2024-09-13T13:47+0300

ставка банка россии

ставки

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке ужесточил сигнал по дальнейшим шагам: теперь допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, то есть в октябре."Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ", - сказано в новом заявлении ЦБ. Таким образом, сигнал ужесточен.Сегодня, 13 сентября, регулятор повысил ключевую ставку до максимальных с апреля 2022 года 19%.Нынешний цикл высоких ставок станет самым протяженным за последнее десятилетие. Он начался летом 2023 года, к декабрю ставка достигла 16%, а в июле этого года выросла до 18%. Действующий пока рекорд был достигнут в марте 2022 года. Тогда ставка с 9,5% выросла более чем в два раза – до 20%.

https://1prime.ru/20240831/stavka-851232969.html

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