https://1prime.ru/20240913/stavka-851543639.html
ЦБ допустил возможность еще одного повышения ключевой ставки в октябре
ЦБ допустил возможность еще одного повышения ключевой ставки в октябре - 13.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ допустил возможность еще одного повышения ключевой ставки в октябре
Банк России в заявлении по ключевой ставке ужесточил сигнал по дальнейшим шагам: теперь допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании,... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T13:33+0300
2024-09-13T13:33+0300
2024-09-13T13:47+0300
ставка банка россии
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке ужесточил сигнал по дальнейшим шагам: теперь допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, то есть в октябре."Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ", - сказано в новом заявлении ЦБ. Таким образом, сигнал ужесточен.Сегодня, 13 сентября, регулятор повысил ключевую ставку до максимальных с апреля 2022 года 19%.Нынешний цикл высоких ставок станет самым протяженным за последнее десятилетие. Он начался летом 2023 года, к декабрю ставка достигла 16%, а в июле этого года выросла до 18%. Действующий пока рекорд был достигнут в марте 2022 года. Тогда ставка с 9,5% выросла более чем в два раза – до 20%.
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ставка банка россии, ставки
ставка Банка России, ставки
ЦБ допустил возможность еще одного повышения ключевой ставки в октябре
Сигнал ЦБ: в октябре возможно новое повышение ключевой ставки
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Банк России в заявлении по ключевой ставке ужесточил сигнал по дальнейшим шагам: теперь допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, то есть в октябре.
"Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ", - сказано в новом заявлении ЦБ. Таким образом, сигнал ужесточен.
Сегодня, 13 сентября, регулятор повысил ключевую ставку до максимальных с апреля 2022 года 19%.
Нынешний цикл высоких ставок станет самым протяженным за последнее десятилетие. Он начался летом 2023 года, к декабрю ставка достигла 16%, а в июле этого года выросла до 18%. Действующий пока рекорд был достигнут в марте 2022 года. Тогда ставка с 9,5% выросла более чем в два раза – до 20%.
Все по 20: куда повернет экономика, если градус ставки снова повысят