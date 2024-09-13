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ЦБ сообщил о росте средней максимальной ставке вкладов крупнейших банков
ЦБ сообщил о росте средней максимальной ставке вкладов крупнейших банков - 13.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ сообщил о росте средней максимальной ставке вкладов крупнейших банков
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков РФ за первую декаду сентября выросла на 0,15 процентного пункта — до 17,63%, следует из... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T15:05+0300
2024-09-13T15:05+0300
2024-09-13T15:05+0300
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков РФ за первую декаду сентября выросла на 0,15 процентного пункта — до 17,63%, следует из материалов Банка России. В первой декаде марта 2022 года был зафиксирован самый высокий показатель средней ставки — 20,51%. Это был исторический рекорд. А самый низкий показатель был зарегистрирован в первой декаде октября 2020 года — всего 4,33%.Средняя максимальная процентная ставка по вкладам, рассчитываемая Центробанком, является важным ориентиром для российского рынка. Центробанк рекомендует банкам привлекать средства населения под процент, не превышающий значение этой ставки плюс два процентных пункта.Среди банков, которые находятся под пристальным вниманием, можно выделить следующие: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, "Росбанк", Московский кредитный банк, Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
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Банк России, ставка, ставка Банка России, Банки
ЦБ сообщил о росте средней максимальной ставке вкладов крупнейших банков
ЦБ: средняя максимальная ставка вкладов крупнейших банков выросла до 17,63%
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков РФ за первую декаду сентября выросла на 0,15 процентного пункта — до 17,63%, следует из материалов Банка России.
В первой декаде марта 2022 года был зафиксирован самый высокий показатель средней ставки — 20,51%. Это был исторический рекорд. А самый низкий показатель был зарегистрирован в первой декаде октября 2020 года — всего 4,33%.
Средняя максимальная процентная ставка по вкладам, рассчитываемая Центробанком, является важным ориентиром для российского рынка. Центробанк рекомендует банкам привлекать средства населения под процент, не превышающий значение этой ставки плюс два процентных пункта.
Среди банков, которые находятся под пристальным вниманием, можно выделить следующие: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, "Росбанк", Московский кредитный банк, Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.