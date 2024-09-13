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ЦБ не увидел рисков для финустойчивости заемщиков из-за повышения ставки

ЦБ не увидел рисков для финустойчивости заемщиков из-за повышения ставки - 13.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ не увидел рисков для финустойчивости заемщиков из-за повышения ставки

Банк России не видит рисков для финансовой устойчивости большинства российских заемщиков из-за повышения ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T15:19+0300

2024-09-13T15:19+0300

2024-09-13T15:27+0300

банк россии

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Банк России не видит рисков для финансовой устойчивости большинства российских заемщиков из-за повышения ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы в постоянном режиме анализируем последствия нашей денежно-кредитной политики на финансовую стабильность, на самочувствие заемщиков. Мы не видим рисков устойчивости для большинства заемщиков", - сказала она в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.Глава ЦБ добавила, что повышение процентной ставки может стать значимой проблемой только для заемщиков с уже накопленной высокой долговой нагрузкой. "Но все-таки большинство заемщиков находится в достаточно устойчивом положении", - подытожила Набиуллина.Банк России в пятницу вновь повысил ключевую ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.

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