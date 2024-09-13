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ЦБ не увидел рисков для финустойчивости заемщиков из-за повышения ставки - 13.09.2024, ПРАЙМ
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ЦБ не увидел рисков для финустойчивости заемщиков из-за повышения ставки
ЦБ не увидел рисков для финустойчивости заемщиков из-за повышения ставки - 13.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ не увидел рисков для финустойчивости заемщиков из-за повышения ставки
Банк России не видит рисков для финансовой устойчивости большинства российских заемщиков из-за повышения ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T15:19+0300
2024-09-13T15:27+0300
банк россии
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Банк России не видит рисков для финансовой устойчивости большинства российских заемщиков из-за повышения ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы в постоянном режиме анализируем последствия нашей денежно-кредитной политики на финансовую стабильность, на самочувствие заемщиков. Мы не видим рисков устойчивости для большинства заемщиков", - сказала она в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.Глава ЦБ добавила, что повышение процентной ставки может стать значимой проблемой только для заемщиков с уже накопленной высокой долговой нагрузкой. "Но все-таки большинство заемщиков находится в достаточно устойчивом положении", - подытожила Набиуллина.Банк России в пятницу вновь повысил ключевую ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
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Банк России
15:19 13.09.2024 (обновлено: 15:27 13.09.2024)
 
ЦБ не увидел рисков для финустойчивости заемщиков из-за повышения ставки

ЦБ не видит рисков для финустойчивости заемщиков в РФ из-за повышения ставки

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Банк России не видит рисков для финансовой устойчивости большинства российских заемщиков из-за повышения ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы в постоянном режиме анализируем последствия нашей денежно-кредитной политики на финансовую стабильность, на самочувствие заемщиков. Мы не видим рисков устойчивости для большинства заемщиков", - сказала она в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.
Глава ЦБ добавила, что повышение процентной ставки может стать значимой проблемой только для заемщиков с уже накопленной высокой долговой нагрузкой. "Но все-таки большинство заемщиков находится в достаточно устойчивом положении", - подытожила Набиуллина.
Банк России в пятницу вновь повысил ключевую ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
 
Банк России
 
 
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