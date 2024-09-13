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ЦБ рассматривал три варианта решения по ставке - 13.09.2024, ПРАЙМ
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ЦБ рассматривал три варианта решения по ставке
ЦБ рассматривал три варианта решения по ставке - 13.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ рассматривал три варианта решения по ставке
Банк России в пятницу на заседании совета директоров рассматривал три варианта решения по ключевой ставке, заявила глава ЦБ Банка России Эльвира Набиуллина. | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T15:31+0300
2024-09-13T15:31+0300
банк россии
ставка
ставка банка россии
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Банк России в пятницу на заседании совета директоров рассматривал три варианта решения по ключевой ставке, заявила глава ЦБ Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина отметила, что на заседании обсуждалось три возможных варианта: сохранение ставки, её повышение до 19% и повышение до 20%. Однако решение о конкретном шаге повышения — до 19% или до 20% — было принято только после получения статистики по инфляции за июль и август, последний месяц. До этого момента ЦБ подробно обсуждал, насколько следует увеличить ставку.Банк России объявил о повышении ключевой ставки до 19 процентов годовых. Это самое высокое значение ставки с начала апреля 2022 года, когда она достигала 20 процентов.Текущий период высоких процентных ставок может стать самым продолжительным за последнее десятилетие. Начавшись летом 2023 года, к декабрю ставка выросла до 16%, а к июлю этого года — до 18%. Предыдущий рекорд был установлен в марте 2022 года, когда ставка выросла более чем в два раза — с 9,5% до 20%.
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ставка, ставка банка россии
Банк России, ставка, ставка Банка России
15:31 13.09.2024
 
ЦБ рассматривал три варианта решения по ставке

ЦБ рассматривал три варианта решения по ставке: сохранение и рост до 19% и 20%

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Банк России в пятницу на заседании совета директоров рассматривал три варианта решения по ключевой ставке, заявила глава ЦБ Банка России Эльвира Набиуллина.
Набиуллина отметила, что на заседании обсуждалось три возможных варианта: сохранение ставки, её повышение до 19% и повышение до 20%. Однако решение о конкретном шаге повышения — до 19% или до 20% — было принято только после получения статистики по инфляции за июль и август, последний месяц. До этого момента ЦБ подробно обсуждал, насколько следует увеличить ставку.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
ЦБ не увидел рисков для финустойчивости заемщиков из-за повышения ставки
15:19
Банк России объявил о повышении ключевой ставки до 19 процентов годовых. Это самое высокое значение ставки с начала апреля 2022 года, когда она достигала 20 процентов.
Текущий период высоких процентных ставок может стать самым продолжительным за последнее десятилетие. Начавшись летом 2023 года, к декабрю ставка выросла до 16%, а к июлю этого года — до 18%. Предыдущий рекорд был установлен в марте 2022 года, когда ставка выросла более чем в два раза — с 9,5% до 20%.
 
Банк Россииставкаставка Банка России
 
 
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