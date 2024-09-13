https://1prime.ru/20240913/stavka-851549994.html

ЦБ рассматривал три варианта решения по ставке

ЦБ рассматривал три варианта решения по ставке - 13.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ рассматривал три варианта решения по ставке

Банк России в пятницу на заседании совета директоров рассматривал три варианта решения по ключевой ставке, заявила глава ЦБ Банка России Эльвира Набиуллина. | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T15:31+0300

2024-09-13T15:31+0300

2024-09-13T15:31+0300

банк россии

ставка

ставка банка россии

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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Банк России в пятницу на заседании совета директоров рассматривал три варианта решения по ключевой ставке, заявила глава ЦБ Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина отметила, что на заседании обсуждалось три возможных варианта: сохранение ставки, её повышение до 19% и повышение до 20%. Однако решение о конкретном шаге повышения — до 19% или до 20% — было принято только после получения статистики по инфляции за июль и август, последний месяц. До этого момента ЦБ подробно обсуждал, насколько следует увеличить ставку.Банк России объявил о повышении ключевой ставки до 19 процентов годовых. Это самое высокое значение ставки с начала апреля 2022 года, когда она достигала 20 процентов.Текущий период высоких процентных ставок может стать самым продолжительным за последнее десятилетие. Начавшись летом 2023 года, к декабрю ставка выросла до 16%, а к июлю этого года — до 18%. Предыдущий рекорд был установлен в марте 2022 года, когда ставка выросла более чем в два раза — с 9,5% до 20%.

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