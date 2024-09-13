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Набиуллина объяснила вероятность повышения ключевой ставки до 20%
Набиуллина объяснила вероятность повышения ключевой ставки до 20% - 13.09.2024, ПРАЙМ
Набиуллина объяснила вероятность повышения ключевой ставки до 20%
Центробанк готов принимать решения по ключевой ставке для возврата инфляции к 4%, в том числе допускается возможность повышения ключевой ставки до уровня выше... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T15:37+0300
2024-09-13T15:37+0300
2024-09-13T16:18+0300
банк россии
ставка
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Центробанк готов принимать решения по ключевой ставке для возврата инфляции к 4%, в том числе допускается возможность повышения ключевой ставки до уровня выше 20%, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Что касается ставки. Мы готовы принимать решения по уровню ставки такие, которые требуются для того, чтобы инфляция вернулась к цели к 4%, и мы допускаем возможность повышения ставки на следующем заседании. И мы учтем к этому времени, мы надеемся, появятся уже параметры бюджета на трехлетку, и мы учтем это в принятии нами решения", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о возможности повышения ключевой ставки выше 20%.ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%.
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ставка
Набиуллина объяснила вероятность повышения ключевой ставки до 20%
Набиуллина: ЦБ готов принимать решения, необходимые для возврата инфляции к 4%
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Центробанк готов принимать решения по ключевой ставке для возврата инфляции к 4%, в том числе допускается возможность повышения ключевой ставки до уровня выше 20%, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается ставки. Мы готовы принимать решения по уровню ставки такие, которые требуются для того, чтобы инфляция вернулась к цели к 4%, и мы допускаем возможность повышения ставки на следующем заседании. И мы учтем к этому времени, мы надеемся, появятся уже параметры бюджета на трехлетку, и мы учтем это в принятии нами решения", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о возможности повышения ключевой ставки выше 20%.
ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%.