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Рынок замер: инвесторы в ожидании решения ЦБ

Рынок замер: инвесторы в ожидании решения ЦБ - 13.09.2024, ПРАЙМ

Рынок замер: инвесторы в ожидании решения ЦБ

Рынок показал снижение в четверг после публикации в среду вечером данных по инфляции в августе. Индекс МосБиржи отступил на 1,99% до 2615,00 п., индекс РТС... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T08:23+0300

2024-09-13T08:23+0300

2024-09-13T08:23+0300

мнения аналитиков

российский рынок акций

ставка банка россии

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Рынок показал снижение в четверг после публикации в среду вечером данных по инфляции в августе. Индекс МосБиржи отступил на 1,99% до 2615,00 п., индекс РТС снизился на 1,82% до 904,16 п.Котировки Brent продолжают восстанавливаться на фоне сокращения нефтедобычи и переработки на побережье мексиканского залива США из-за урагана Франсин.Торговый баланс России снизился до 8,4 миллиарда долларов США с 8,7 миллиарда долларов США в июле, что может быть связано с сокращением экспорта и относительно сильным валютным курсом в указанном периоде. Счет текущих операций составил 2,5 миллиарда долларов на фоне сокращения доходов к получению до 3,2 миллиарда долларов США (3,4 миллиарда долларов месяцем ранее).Сегодня в 13:30 Банк России озвучит свое решение по ключевой ставке. Инвесторы в большинстве ожидают ее повышения. Существует некоторая вероятность удержания ставки на прежнем уровне, которая, если реализуется, может позитивно отразиться на динамике фондовых индексов. В любом случае принципиальное значение будет иметь риторика и тональность сопроводительных заявлений Банка России.Яндекс утвердил первые в истории компании дивиденды в размере 80 рублей, что соответствует текущей дивидендной доходности около 2%. Это добавляет привлекательности акциям Яндекса, учитывая растущий профиль компании (в 2024 году рост выручки ожидается на уровне 40%) и невысокие оценочные мультипликаторы (EV/EBITDA 8,8).Т-Банк планирует объединить IT-платформы для оптимизации операционных расходов и присоединить филиалы Росбанка. Остается открытым вопрос достижения цели менеджмента по рентабельности капитала (ROE) на уровне 30% и выше. Объединенная структура станет пятой по объему привлеченных средств населения и четвертой по размеру кредитного портфеля физлиц.Акции Полюс оказались в лидерах роста на фоне повышения котировок золота до новых исторических максимумов. Поддержку котировкам золота оказывают ожидания снижения ставки по федеральным фондам ФРС США.В аутсайдерах оказались акции Норильского никеля на фоне новостей о возможном ограничении экспорта стратегических сырьевых товаров в том числе никеля, на который приходится около трети выручки компании.Ход торгов сегодня будет в значительной степени определяться решением Банка России по ключевой ставке. Динамика фондовых индексов в последние дни оставляет желать лучшего. Тем не менее само решение, если окажется в рамках ожиданий, может способствовать осторожным покупкам по факту свершившегося события.

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2024

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, ставка банка россии