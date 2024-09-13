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Рынок замер: инвесторы в ожидании решения ЦБ - 13.09.2024, ПРАЙМ
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Рынок замер: инвесторы в ожидании решения ЦБ
Рынок замер: инвесторы в ожидании решения ЦБ - 13.09.2024, ПРАЙМ
Рынок замер: инвесторы в ожидании решения ЦБ
Рынок показал снижение в четверг после публикации в среду вечером данных по инфляции в августе. Индекс МосБиржи отступил на 1,99% до 2615,00 п., индекс РТС... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T08:23+0300
2024-09-13T08:23+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
ставка банка россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851538421.jpg?1726204994
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Рынок показал снижение в четверг после публикации в среду вечером данных по инфляции в августе. Индекс МосБиржи отступил на 1,99% до 2615,00 п., индекс РТС снизился на 1,82% до 904,16 п.Котировки Brent продолжают восстанавливаться на фоне сокращения нефтедобычи и переработки на побережье мексиканского залива США из-за урагана Франсин.Торговый баланс России снизился до 8,4 миллиарда долларов США с 8,7 миллиарда долларов США в июле, что может быть связано с сокращением экспорта и относительно сильным валютным курсом в указанном периоде. Счет текущих операций составил 2,5 миллиарда долларов на фоне сокращения доходов к получению до 3,2 миллиарда долларов США (3,4 миллиарда долларов месяцем ранее).Сегодня в 13:30 Банк России озвучит свое решение по ключевой ставке. Инвесторы в большинстве ожидают ее повышения. Существует некоторая вероятность удержания ставки на прежнем уровне, которая, если реализуется, может позитивно отразиться на динамике фондовых индексов. В любом случае принципиальное значение будет иметь риторика и тональность сопроводительных заявлений Банка России.Яндекс утвердил первые в истории компании дивиденды в размере 80 рублей, что соответствует текущей дивидендной доходности около 2%. Это добавляет привлекательности акциям Яндекса, учитывая растущий профиль компании (в 2024 году рост выручки ожидается на уровне 40%) и невысокие оценочные мультипликаторы (EV/EBITDA 8,8).Т-Банк планирует объединить IT-платформы для оптимизации операционных расходов и присоединить филиалы Росбанка. Остается открытым вопрос достижения цели менеджмента по рентабельности капитала (ROE) на уровне 30% и выше. Объединенная структура станет пятой по объему привлеченных средств населения и четвертой по размеру кредитного портфеля физлиц.Акции Полюс оказались в лидерах роста на фоне повышения котировок золота до новых исторических максимумов. Поддержку котировкам золота оказывают ожидания снижения ставки по федеральным фондам ФРС США.В аутсайдерах оказались акции Норильского никеля на фоне новостей о возможном ограничении экспорта стратегических сырьевых товаров в том числе никеля, на который приходится около трети выручки компании.Ход торгов сегодня будет в значительной степени определяться решением Банка России по ключевой ставке. Динамика фондовых индексов в последние дни оставляет желать лучшего. Тем не менее само решение, если окажется в рамках ожиданий, может способствовать осторожным покупкам по факту свершившегося события.
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2024
Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, ставка банка россии
Мнения аналитиков, российский рынок акций, ставка Банка России
08:23 13.09.2024
 

Рынок замер: инвесторы в ожидании решения ЦБ

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Рынок показал снижение в четверг после публикации в среду вечером данных по инфляции в августе. Индекс МосБиржи отступил на 1,99% до 2615,00 п., индекс РТС снизился на 1,82% до 904,16 п.
Котировки Brent продолжают восстанавливаться на фоне сокращения нефтедобычи и переработки на побережье мексиканского залива США из-за урагана Франсин.
Торговый баланс России снизился до 8,4 миллиарда долларов США с 8,7 миллиарда долларов США в июле, что может быть связано с сокращением экспорта и относительно сильным валютным курсом в указанном периоде. Счет текущих операций составил 2,5 миллиарда долларов на фоне сокращения доходов к получению до 3,2 миллиарда долларов США (3,4 миллиарда долларов месяцем ранее).
Сегодня в 13:30 Банк России озвучит свое решение по ключевой ставке. Инвесторы в большинстве ожидают ее повышения. Существует некоторая вероятность удержания ставки на прежнем уровне, которая, если реализуется, может позитивно отразиться на динамике фондовых индексов. В любом случае принципиальное значение будет иметь риторика и тональность сопроводительных заявлений Банка России.
Яндекс утвердил первые в истории компании дивиденды в размере 80 рублей, что соответствует текущей дивидендной доходности около 2%. Это добавляет привлекательности акциям Яндекса, учитывая растущий профиль компании (в 2024 году рост выручки ожидается на уровне 40%) и невысокие оценочные мультипликаторы (EV/EBITDA 8,8).
Т-Банк планирует объединить IT-платформы для оптимизации операционных расходов и присоединить филиалы Росбанка. Остается открытым вопрос достижения цели менеджмента по рентабельности капитала (ROE) на уровне 30% и выше. Объединенная структура станет пятой по объему привлеченных средств населения и четвертой по размеру кредитного портфеля физлиц.
Акции Полюс оказались в лидерах роста на фоне повышения котировок золота до новых исторических максимумов. Поддержку котировкам золота оказывают ожидания снижения ставки по федеральным фондам ФРС США.
В аутсайдерах оказались акции Норильского никеля на фоне новостей о возможном ограничении экспорта стратегических сырьевых товаров в том числе никеля, на который приходится около трети выручки компании.
Ход торгов сегодня будет в значительной степени определяться решением Банка России по ключевой ставке. Динамика фондовых индексов в последние дни оставляет желать лучшего. Тем не менее само решение, если окажется в рамках ожиданий, может способствовать осторожным покупкам по факту свершившегося события.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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