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Суд арестовал имущество топ-менеджера "Росатома" Сахарова

Суд арестовал имущество топ-менеджера "Росатома" Сахарова - 13.09.2024, ПРАЙМ

Суд арестовал имущество топ-менеджера "Росатома" Сахарова

Имущество том-менеджера "Росатома" Геннадия Сахарова и его супруги на более чем сто миллионов рублей было арестовано, сообщается в материалах заведенного дела. | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T06:15+0300

2024-09-13T06:15+0300

2024-09-13T06:15+0300

россия

суд

коррупция

росатом

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Имущество том-менеджера "Росатома" Геннадия Сахарова и его супруги на более чем сто миллионов рублей было арестовано, сообщается в материалах заведенного дела.Отмечается, что суд конфисковал имущество Сахарова в рамках дела о получении взятки. В соответствии с постановлением суда, арест наложен на три квартиры в разных московских ЖК, три машины и одно машиноместо на проспекте Вернадского. Отмечается, что практически все оформлено на жену Сахарова. Кроме того, суд наложил арест на автомобиль, свидетельство о регистрации которого вместе с ключами было найдено при обыске загородного дома топ-менеджера возле Внуково. По документам, машина числится на балансе ООО "Интэнс Инжиниринг", бенефициаром которого является Сахаров. Ранее Геннадий Сахаров был директором по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом".

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россия, суд, коррупция, росатом