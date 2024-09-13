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Суд взыскал с немецкой PSI Metals задолженность в пользу ТМК

Суд взыскал с немецкой PSI Metals задолженность в пользу ТМК - 13.09.2024, ПРАЙМ

Суд взыскал с немецкой PSI Metals задолженность в пользу ТМК

Арбитражный суд Москвы по иску Трубной металлургической компании (ТМК) взыскал около 6,4 миллиона евро и более 42 миллионов рублей (в сумме – более 680... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T14:55+0300

2024-09-13T14:55+0300

2024-09-13T14:55+0300

россия

суд

тмк

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МОСКВА, 13 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Трубной металлургической компании (ТМК) взыскал около 6,4 миллиона евро и более 42 миллионов рублей (в сумме – более 680 миллионов рублей по текущему курсу) солидарно с немецкого производителя программного обеспечения и систем для автоматизации производства PSI Metals GmbH и трех его российских соответчиков, следует из опубликованной резолютивной части решения суда. Соответчиками немецкой компании стали ООО "ПСИ", ООО "Прогресс" и ООО "Орехсофт". Суд первой инстанции удовлетворил иск частично – в иске, поданном в августе 2023 года, ТМК требовала взыскать с PSI Metals GmbH, которая тогда была единственным ответчиком, в общей сложности почти 1 миллиард рублей по курсу на момент подачи иска. В частности, истец просил взыскать с ответчика около 6,1 миллиона евро и более 40 миллионов рублей задолженности по рамочному контракту и лицензионному договору от 4 декабря 2019 года, более 311 миллионов рублей убытков в виде расходов на оплату труда сотрудников и "неустойки, начисленной на суммы заявленных требований с момента неправомерного отказа от исполнения обязательств ответчиком до момента фактической оплаты задолженности". Суд в итоге взыскал задолженность и проценты за пользование чужими денежными средствами в евро и рублях. ТМК в августе 2020 года сообщала, что готовит свои предприятия к реализации проекта автоматизации системы оперативного управления производством. Отмечалось, что "комплексное решение будет разработано и внедрено на базе продукта PSImetals немецкой компании PSI, специализирующейся на программном обеспечении для металлургической отрасли, договор с которой ТМК заключила в феврале 2020 года". Как сообщала ТМК, новую систему планировалось внедрить в пилотных цехах ряда ее предприятий, включая Волжский, Северский, Синарский трубные заводы и Таганрогский металлургический завод. Затем систему предполагалось "тиражировать в остальных цехах, а также на других предприятиях компании". На сайте немецкой компании говорится, что PSI – ведущий поставщик "решений по управлению" производством в металлургической промышленности, имеющий 50-летний опыт. ТМК – один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для различных секторов экономики. ТМК объединяет производственные площадки и торговые представительства в России и за рубежом. Компании также принадлежат нефтесервисные предприятия, объединенные в рамках "ТМК Нефтегазсервис".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд, тмк