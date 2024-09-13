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Суд арестовал бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Бронштейна
Суд арестовал бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Бронштейна - 13.09.2024, ПРАЙМ
Суд арестовал бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Бронштейна
Тверской суд Москвы принял решение об аресте бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Ильи Бронштейна в рамках расследования... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T18:31+0300
2024-09-13T18:31+0300
2024-09-13T18:31+0300
суд
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Тверской суд Москвы принял решение об аресте бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Ильи Бронштейна в рамках расследования дела о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде. Суд принял решение удовлетворить ходатайство следователя и заключить Бронштейна под стражу.По версии следствия, в июне 2024 года Бронштейн через посредника получил от генерального директора фирмы взятку в размере 25 миллионов рублей. За эти деньги он должен был обеспечить беспрепятственное участие фирмы в конкурсе по закупке интерактивных панелей для общеобразовательных организаций Подмосковья, подписать акты выполненных работ и своевременно оплатить их, а также оказывать общее покровительство и попустительство по службе.Андрей Лубский, который, как предполагается, выступал в роли посредника, уже арестован Тверским районным судом. 12 апреля Мособлдума объявила о назначении Ильи Бронштейна на должность первого заместителя председателя правительства Московской области. Однако уже в конце августа, губернатор Андрей Воробьёв отправил его в отставку по причине досрочного сложения полномочий. До этого момента Бронштейн занимал должность министра образования региона.
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суд, арест, подмосковье
Суд арестовал бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Бронштейна
Суд арестовал бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Бронштейна
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Тверской суд Москвы принял решение об аресте бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Ильи Бронштейна в рамках расследования дела о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде.
Суд принял решение удовлетворить ходатайство следователя и заключить Бронштейна под стражу.
Бывший первый зампред правительства Подмосковья задержан по делу о взятках
По версии следствия, в июне 2024 года Бронштейн через посредника получил от генерального директора фирмы взятку в размере 25 миллионов рублей. За эти деньги он должен был обеспечить беспрепятственное участие фирмы в конкурсе по закупке интерактивных панелей для общеобразовательных организаций Подмосковья, подписать акты выполненных работ и своевременно оплатить их, а также оказывать общее покровительство и попустительство по службе.
Андрей Лубский, который, как предполагается, выступал в роли посредника, уже арестован Тверским районным судом.
12 апреля Мособлдума объявила о назначении Ильи Бронштейна на должность первого заместителя председателя правительства Московской области. Однако уже в конце августа, губернатор Андрей Воробьёв отправил его в отставку по причине досрочного сложения полномочий. До этого момента Бронштейн занимал должность министра образования региона.