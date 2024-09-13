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Суд арестовал бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Бронштейна - 13.09.2024, ПРАЙМ
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Суд арестовал бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Бронштейна
Суд арестовал бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Бронштейна - 13.09.2024, ПРАЙМ
Суд арестовал бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Бронштейна
Тверской суд Москвы принял решение об аресте бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Ильи Бронштейна в рамках расследования... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T18:31+0300
2024-09-13T18:31+0300
суд
арест
подмосковье
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Тверской суд Москвы принял решение об аресте бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Ильи Бронштейна в рамках расследования дела о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде. Суд принял решение удовлетворить ходатайство следователя и заключить Бронштейна под стражу.По версии следствия, в июне 2024 года Бронштейн через посредника получил от генерального директора фирмы взятку в размере 25 миллионов рублей. За эти деньги он должен был обеспечить беспрепятственное участие фирмы в конкурсе по закупке интерактивных панелей для общеобразовательных организаций Подмосковья, подписать акты выполненных работ и своевременно оплатить их, а также оказывать общее покровительство и попустительство по службе.Андрей Лубский, который, как предполагается, выступал в роли посредника, уже арестован Тверским районным судом. 12 апреля Мособлдума объявила о назначении Ильи Бронштейна на должность первого заместителя председателя правительства Московской области. Однако уже в конце августа, губернатор Андрей Воробьёв отправил его в отставку по причине досрочного сложения полномочий. До этого момента Бронштейн занимал должность министра образования региона.
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подмосковье
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суд, арест, подмосковье
суд, арест, ПОДМОСКОВЬЕ
18:31 13.09.2024
 
Суд арестовал бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Бронштейна

Суд арестовал бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Бронштейна

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Тверской суд Москвы принял решение об аресте бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Ильи Бронштейна в рамках расследования дела о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде.
Суд принял решение удовлетворить ходатайство следователя и заключить Бронштейна под стражу.
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
Бывший первый зампред правительства Подмосковья задержан по делу о взятках
16:29
По версии следствия, в июне 2024 года Бронштейн через посредника получил от генерального директора фирмы взятку в размере 25 миллионов рублей. За эти деньги он должен был обеспечить беспрепятственное участие фирмы в конкурсе по закупке интерактивных панелей для общеобразовательных организаций Подмосковья, подписать акты выполненных работ и своевременно оплатить их, а также оказывать общее покровительство и попустительство по службе.
Андрей Лубский, который, как предполагается, выступал в роли посредника, уже арестован Тверским районным судом.
12 апреля Мособлдума объявила о назначении Ильи Бронштейна на должность первого заместителя председателя правительства Московской области. Однако уже в конце августа, губернатор Андрей Воробьёв отправил его в отставку по причине досрочного сложения полномочий. До этого момента Бронштейн занимал должность министра образования региона.
 
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