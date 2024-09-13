https://1prime.ru/20240913/sud-851559206.html
Суд Бразилии постановил разморозить счета Starlink и X после уплаты штрафов
Суд Бразилии постановил разморозить счета Starlink и X после уплаты штрафов - 13.09.2024, ПРАЙМ
Суд Бразилии постановил разморозить счета Starlink и X после уплаты штрафов
Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис постановил разблокировать счета компаний Starlink и X после уплаты ими штрафов в пользу... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T22:02+0300
2024-09-13T22:02+0300
2024-09-13T22:02+0300
политика
бразилия
starlink
суд
штраф
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/93/841509396_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_9d1b4690c736d14a4a5a6d0ed359808f.jpg
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис постановил разблокировать счета компаний Starlink и X после уплаты ими штрафов в пользу государства, передает Reuters со ссылкой на судебный документ. "Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис решил снять блокировки, ранее наложенные на счета Starlink и X", - говорится в сообщении. Отмечается, что компании уплатили в пользу Бразилии штрафы на общую сумму около 3,31 миллиона долларов, в связи с чем и было принято решение о разморозке счетов. Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис принял решение о приостановке X в стране из-за отказа Маска назначить нового юридического представителя соцсети. Коллегия Верховного федерального суда Бразилии единогласно это решение подтвердила.В понедельник Макс пригрозил, что если бразильское правительство не вернет незаконно конфискованное имущество, он будет добиваться ответного ареста государственных активов. Он также заявил, что его соцсети и компания SpaceX — это две разные компании, и решение суда заморозить счета последней незаконно.
https://1prime.ru/20240902/mask-851286301.html
бразилия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/93/841509396_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_f90785515d1da51450cfbc91d8c3a16b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, starlink, суд, штраф
Политика, БРАЗИЛИЯ, Starlink, суд, штраф
Суд Бразилии постановил разморозить счета Starlink и X после уплаты штрафов
Reuters: суд Бразилии постановил разморозить счета Starlink и X после уплаты штрафов
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис постановил разблокировать счета компаний Starlink и X после уплаты ими штрафов в пользу государства, передает Reuters со ссылкой на судебный документ.
"Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис решил снять блокировки, ранее наложенные на счета Starlink и X", - говорится в сообщении.
Отмечается, что компании уплатили в пользу Бразилии штрафы на общую сумму около 3,31 миллиона долларов, в связи с чем и было принято решение о разморозке счетов.
Starlink может потерять разрешение на работу в Бразилии, сообщили СМИ
Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис принял решение о приостановке X в стране из-за отказа Маска назначить нового юридического представителя соцсети. Коллегия Верховного федерального суда Бразилии единогласно это решение подтвердила.
В понедельник Макс пригрозил, что если бразильское правительство не вернет незаконно конфискованное имущество, он будет добиваться ответного ареста государственных активов. Он также заявил, что его соцсети и компания SpaceX — это две разные компании, и решение суда заморозить счета последней незаконно.