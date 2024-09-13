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Суд Бразилии постановил разморозить счета Starlink и X после уплаты штрафов - 13.09.2024, ПРАЙМ
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Суд Бразилии постановил разморозить счета Starlink и X после уплаты штрафов
Суд Бразилии постановил разморозить счета Starlink и X после уплаты штрафов - 13.09.2024, ПРАЙМ
Суд Бразилии постановил разморозить счета Starlink и X после уплаты штрафов
Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис постановил разблокировать счета компаний Starlink и X после уплаты ими штрафов в пользу... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T22:02+0300
2024-09-13T22:02+0300
политика
бразилия
starlink
суд
штраф
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис постановил разблокировать счета компаний Starlink и X после уплаты ими штрафов в пользу государства, передает Reuters со ссылкой на судебный документ. "Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис решил снять блокировки, ранее наложенные на счета Starlink и X", - говорится в сообщении. Отмечается, что компании уплатили в пользу Бразилии штрафы на общую сумму около 3,31 миллиона долларов, в связи с чем и было принято решение о разморозке счетов. Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис принял решение о приостановке X в стране из-за отказа Маска назначить нового юридического представителя соцсети. Коллегия Верховного федерального суда Бразилии единогласно это решение подтвердила.В понедельник Макс пригрозил, что если бразильское правительство не вернет незаконно конфискованное имущество, он будет добиваться ответного ареста государственных активов. Он также заявил, что его соцсети и компания SpaceX — это две разные компании, и решение суда заморозить счета последней незаконно.
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бразилия, starlink, суд, штраф
Политика, БРАЗИЛИЯ, Starlink, суд, штраф
22:02 13.09.2024
 
Суд Бразилии постановил разморозить счета Starlink и X после уплаты штрафов

Reuters: суд Бразилии постановил разморозить счета Starlink и X после уплаты штрафов

© CC BY 2.0 / L.C. NøttaasenФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис постановил разблокировать счета компаний Starlink и X после уплаты ими штрафов в пользу государства, передает Reuters со ссылкой на судебный документ.
"Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис решил снять блокировки, ранее наложенные на счета Starlink и X", - говорится в сообщении.
Отмечается, что компании уплатили в пользу Бразилии штрафы на общую сумму около 3,31 миллиона долларов, в связи с чем и было принято решение о разморозке счетов.
Страны мира. Бразилия - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
Starlink может потерять разрешение на работу в Бразилии, сообщили СМИ
2 сентября, 22:49
Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис принял решение о приостановке X в стране из-за отказа Маска назначить нового юридического представителя соцсети. Коллегия Верховного федерального суда Бразилии единогласно это решение подтвердила.
В понедельник Макс пригрозил, что если бразильское правительство не вернет незаконно конфискованное имущество, он будет добиваться ответного ареста государственных активов. Он также заявил, что его соцсети и компания SpaceX — это две разные компании, и решение суда заморозить счета последней незаконно.
 
ПолитикаБРАЗИЛИЯStarlinkсудштраф
 
 
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