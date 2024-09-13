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Банк России повысил ставки по операциям с юанями

Банк России повысил ставки по операциям с юанями - 13.09.2024, ПРАЙМ

Банк России повысил ставки по операциям с юанями

Банк России повысил ставки по операциям своп по продаже юаней за рубли, говорится в сообщении регулятора. | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T14:13+0300

2024-09-13T14:13+0300

2024-09-13T14:18+0300

банк россии

валютный своп

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Банк России повысил ставки по операциям своп по продаже юаней за рубли, говорится в сообщении регулятора.Это сделано, чтобы минимизировать влияние операций на рыночное ценообразование, следует из сообщения финансового регулятора."Банк России с 16 сентября 2024 года установил следующие процентные ставки по операциям валютный своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой: по юаням для расчета своп-разницы — в размере ставки O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенной на 12 процентных пунктов. По рублям для расчета своп-разницы — в размере ключевой ставки Банка России, уменьшенной на 1 процентный пункт", - говорится в сообщении.Ранее юаневый показатель устанавливался в размере ставки O/N SHIBOR, увеличенной на 5,5 процентного пункта."Это решение принято с учетом текущих ценовых тенденций в сегменте валютный своп и направлено на минимизацию влияния операций Банка России на рыночное ценообразование", - также сообщает регулятор.

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банк россии, валютный своп