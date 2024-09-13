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ЦБ намерен сокращать лимит предоставления ликвидности по валютному свопу

ЦБ намерен сокращать лимит предоставления ликвидности по валютному свопу - 13.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ намерен сокращать лимит предоставления ликвидности по валютному свопу

Банки РФ на фоне проблем с валютной ликвидностью активно использовали своп, но ЦБ не готов постоянно увеличивать предложение и намерен сокращать лимит... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T15:32+0300

2024-09-13T15:32+0300

2024-09-13T15:40+0300

банк россии

валютный своп

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Банки РФ на фоне проблем с валютной ликвидностью активно использовали своп, но ЦБ не готов постоянно увеличивать предложение и намерен сокращать лимит предоставления ликвидности по валютному свопу, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."В последнее время из-за тех проблем, которые происходили на валютном рынке, на юаневом, банки стали активно использовать своп Банка России в качестве инструмента фондирования и закрытия открытой валютной позиции", - сказала она в ходе пресс-конференции."Мы видим, что наши операции стали проводиться практически на постоянной основе. Но цель нашего инструмента - своп - это роль страховки для сглаживания волатильности, это не есть инструмент фондирования, поэтому дальше увеличивать предложение свопов для того, чтобы выполнять несвойственную функцию мы не считаем важным... Также мы намерены постепенно сокращать лимит данного инструмента", - добавила она.

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валютный своп