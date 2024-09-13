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Раскрыто, от какого российского металла больше всего зависит Германия

Раскрыто, от какого российского металла больше всего зависит Германия - 13.09.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, от какого российского металла больше всего зависит Германия

Среди недружественных России стран сильнее всего от ее поставок титана зависят Германия, а также Словакия и Франция, подсчитало РИА Новости, изучив данные... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T05:40+0300

2024-09-13T05:40+0300

2024-09-13T05:40+0300

россия

германия

торговля

металл

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Среди недружественных России стран сильнее всего от ее поставок титана зависят Германия, а также Словакия и Франция, подсчитало РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade за первое полугодие 2024 года. Так, по итогам первых шести месяцев 2024 года среди недружественных стран Германия оказалась страной, сильнее всего зависящей от импорта титана из России: в немецком импорте за полгода ее доля составила 41,1% или 193,6 миллиона долларов. Кроме того заметную долю РФ заняла в титановом импорте Словакии - 11,4% или 99,2 тысячи долларов и Франции - 8,2% или 15,1 миллиона долларов, а также Испании - 7,7% (4,4 миллиона долларов), Великобритании - 6,9% (22,7 миллиона) и Бельгии - 5,7% (2,2 миллиона). Также Россия поставляла титан в относительно небольших объемах Швейцарии, США, Эстонии, Италии, Румынии, Нидерландам, Японии, Ирландии и другим странам. Суммарно недружественные страны за первое полугодие купили у России титана на 264,9 миллиона долларов. У других стран они закупили урана на 2,4 миллиарда долларов, таким образом на Россию пришлось 11,2% импорта. Россия по итогам 2023 года была третьей в мире по добыче титана с долей в 6%, а в производстве продукции из него российская корпорация "ВСМПО-Ависма" занимала около 25% рынка, выяснило ранее РИА Новости, изучив открытые данные.

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россия, германия, торговля, металл