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Песков объяснил идею ограничить экспорт титана и никеля
Песков объяснил идею ограничить экспорт титана и никеля - 13.09.2024, ПРАЙМ
Песков объяснил идею ограничить экспорт титана и никеля
Предложение об ограничении экспорта никеля и титана связано с практикой незаконных торговых ограничений в отношении России, заявил официальный представитель... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T13:02+0300
2024-09-13T13:02+0300
2024-09-13T13:02+0300
экономика
россия
титан
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Предложение об ограничении экспорта никеля и титана связано с практикой незаконных торговых ограничений в отношении России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Нет, это никак не связанные вещи. Это связано в целом с практикой незаконных торговых ограничений, попытками постоянно прибегать к новым рестрикциям в торговле в отношении нашей страны", — отметил пресс-секретарь главы государства.Конкретных деталей о планируемых ограничениях для экспорта никеля и титана из России на данный момент нет, но президент Путин поручил правительству разработать предложение, которое не будет причинять ущерб интересам России, резюмировал Песков.Ранее сообщалось, что Германия, Словакия и Франция сильно зависят от поставок российского титана. Например, российский экспорт составляет 41,1% от общих поставок титана в Германию, 11,4% в Словакию и 8,2% во Францию.
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россия, титан
Песков объяснил идею ограничить экспорт титана и никеля
Песков: идея ограничения экспорта титана и никеля связана с действиями против РФ
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Предложение об ограничении экспорта никеля и титана связано с практикой незаконных торговых ограничений в отношении России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, это никак не связанные вещи. Это связано в целом с практикой незаконных торговых ограничений, попытками постоянно прибегать к новым рестрикциям в торговле в отношении нашей страны", — отметил пресс-секретарь главы государства.
Конкретных деталей о планируемых ограничениях для экспорта никеля и титана из России на данный момент нет, но президент Путин поручил правительству разработать предложение, которое не будет причинять ущерб интересам России, резюмировал Песков.
Ранее сообщалось, что Германия, Словакия и Франция сильно зависят от поставок российского титана. Например, российский экспорт составляет 41,1% от общих поставок титана в Германию, 11,4% в Словакию и 8,2% во Францию.
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