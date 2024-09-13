Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков объяснил идею ограничить экспорт титана и никеля - 13.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240913/titan-851542807.html
Песков объяснил идею ограничить экспорт титана и никеля
Песков объяснил идею ограничить экспорт титана и никеля - 13.09.2024, ПРАЙМ
Песков объяснил идею ограничить экспорт титана и никеля
Предложение об ограничении экспорта никеля и титана связано с практикой незаконных торговых ограничений в отношении России, заявил официальный представитель... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T13:02+0300
2024-09-13T13:02+0300
экономика
россия
титан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849029569_0:128:2965:1795_1920x0_80_0_0_36bae325dde78bf2aba481b68db0a858.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Предложение об ограничении экспорта никеля и титана связано с практикой незаконных торговых ограничений в отношении России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Нет, это никак не связанные вещи. Это связано в целом с практикой незаконных торговых ограничений, попытками постоянно прибегать к новым рестрикциям в торговле в отношении нашей страны", — отметил пресс-секретарь главы государства.Конкретных деталей о планируемых ограничениях для экспорта никеля и титана из России на данный момент нет, но президент Путин поручил правительству разработать предложение, которое не будет причинять ущерб интересам России, резюмировал Песков.Ранее сообщалось, что Германия, Словакия и Франция сильно зависят от поставок российского титана. Например, российский экспорт составляет 41,1% от общих поставок титана в Германию, 11,4% в Словакию и 8,2% во Францию.
https://1prime.ru/20240911/putin-851506657.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849029569_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e4966fe19b67451023390fc63f85e56b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, титан
Экономика, РОССИЯ, титан
13:02 13.09.2024
 
Песков объяснил идею ограничить экспорт титана и никеля

Песков: идея ограничения экспорта титана и никеля связана с действиями против РФ

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Предложение об ограничении экспорта никеля и титана связано с практикой незаконных торговых ограничений в отношении России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, это никак не связанные вещи. Это связано в целом с практикой незаконных торговых ограничений, попытками постоянно прибегать к новым рестрикциям в торговле в отношении нашей страны", — отметил пресс-секретарь главы государства.
Конкретных деталей о планируемых ограничениях для экспорта никеля и титана из России на данный момент нет, но президент Путин поручил правительству разработать предложение, которое не будет причинять ущерб интересам России, резюмировал Песков.
Ранее сообщалось, что Германия, Словакия и Франция сильно зависят от поставок российского титана. Например, российский экспорт составляет 41,1% от общих поставок титана в Германию, 11,4% в Словакию и 8,2% во Францию.
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
Путин предложил подумать об ограничении экспорта урана, титана и никеля
11 сентября, 17:32
 
ЭкономикаРОССИЯтитан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала