Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме похвалили план Трампа по Украине - 13.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240913/tramp-851539205.html
В Госдуме похвалили план Трампа по Украине
В Госдуме похвалили план Трампа по Украине - 13.09.2024, ПРАЙМ
В Госдуме похвалили план Трампа по Украине
Депутат Государственной Думы от крымского парламента, член комитета по безопасности Михаил Шеремет похвалил план экс-президента Дональда Трампа по разрешению... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T09:39+0300
2024-09-13T09:39+0300
россия
украина
госдума
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – ПРАЙМ. Депутат Государственной Думы от крымского парламента, член комитета по безопасности Михаил Шеремет похвалил план экс-президента Дональда Трампа по разрешению украинского вопроса.Так, парламентарий назвал план кандидата в президенты благоразумным. По его словам, этот план фактически сводится к реанимации уже существующих Стамбульских соглашений 2022 года между Россией и Украиной."Но стремление Дональда Трампа исправить преступную и совершенно безумно агрессивную, ничем не оправданную политику нынешнего президента США (Джо - ред.) Байдена, который приложил максимум усилий для развязывания кровавого конфликта между Украиной и Россией, с его стороны очень ответственно и благоразумно", - рассказал агентству РИА Новости Шеремет.При этом депутат добавил, что с момента формирования пунктов Стамбульских соглашений ситуация очень изменилась, так как Киев за это время совершил массу непростительных деяний террористического характера в отношении России.В этой связи Шеремет сказал, что все эти действия сводят усилия и предложения российской стороны к нулю. В июне президент России Владимир Путин предложил ряд инициатив по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня, переговоры после вывода украинских войск, отказ от намерений вступления в НАТО и демилитаризацию и денацификацию в Киеве, а также принятие нейтрального и безъядерного статуса. Украинская сторона в свою очередь от предложения отказалась.
https://1prime.ru/20240911/putin-851506657.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_29ba1da3e39389f6053fc55ce3926518.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, госдума, дональд трамп
РОССИЯ, УКРАИНА, Госдума, Дональд Трамп
09:39 13.09.2024
 
В Госдуме похвалили план Трампа по Украине

Депутат Шеремет: план Трампа по Украине звучит благоразумно

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – ПРАЙМ. Депутат Государственной Думы от крымского парламента, член комитета по безопасности Михаил Шеремет похвалил план экс-президента Дональда Трампа по разрешению украинского вопроса.
Так, парламентарий назвал план кандидата в президенты благоразумным. По его словам, этот план фактически сводится к реанимации уже существующих Стамбульских соглашений 2022 года между Россией и Украиной.
"Но стремление Дональда Трампа исправить преступную и совершенно безумно агрессивную, ничем не оправданную политику нынешнего президента США (Джо - ред.) Байдена, который приложил максимум усилий для развязывания кровавого конфликта между Украиной и Россией, с его стороны очень ответственно и благоразумно", - рассказал агентству РИА Новости Шеремет.
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
Путин предложил подумать об ограничении экспорта урана, титана и никеля
11 сентября, 17:32
При этом депутат добавил, что с момента формирования пунктов Стамбульских соглашений ситуация очень изменилась, так как Киев за это время совершил массу непростительных деяний террористического характера в отношении России.
В этой связи Шеремет сказал, что все эти действия сводят усилия и предложения российской стороны к нулю.
В июне президент России Владимир Путин предложил ряд инициатив по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня, переговоры после вывода украинских войск, отказ от намерений вступления в НАТО и демилитаризацию и денацификацию в Киеве, а также принятие нейтрального и безъядерного статуса. Украинская сторона в свою очередь от предложения отказалась.
 
РОССИЯУКРАИНАГосдумаДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала