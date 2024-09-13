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В Госдуме похвалили план Трампа по Украине
В Госдуме похвалили план Трампа по Украине - 13.09.2024, ПРАЙМ
В Госдуме похвалили план Трампа по Украине
Депутат Государственной Думы от крымского парламента, член комитета по безопасности Михаил Шеремет похвалил план экс-президента Дональда Трампа по разрешению... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T09:39+0300
2024-09-13T09:39+0300
2024-09-13T09:39+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – ПРАЙМ. Депутат Государственной Думы от крымского парламента, член комитета по безопасности Михаил Шеремет похвалил план экс-президента Дональда Трампа по разрешению украинского вопроса.Так, парламентарий назвал план кандидата в президенты благоразумным. По его словам, этот план фактически сводится к реанимации уже существующих Стамбульских соглашений 2022 года между Россией и Украиной."Но стремление Дональда Трампа исправить преступную и совершенно безумно агрессивную, ничем не оправданную политику нынешнего президента США (Джо - ред.) Байдена, который приложил максимум усилий для развязывания кровавого конфликта между Украиной и Россией, с его стороны очень ответственно и благоразумно", - рассказал агентству РИА Новости Шеремет.При этом депутат добавил, что с момента формирования пунктов Стамбульских соглашений ситуация очень изменилась, так как Киев за это время совершил массу непростительных деяний террористического характера в отношении России.В этой связи Шеремет сказал, что все эти действия сводят усилия и предложения российской стороны к нулю. В июне президент России Владимир Путин предложил ряд инициатив по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня, переговоры после вывода украинских войск, отказ от намерений вступления в НАТО и демилитаризацию и денацификацию в Киеве, а также принятие нейтрального и безъядерного статуса. Украинская сторона в свою очередь от предложения отказалась.
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россия, украина, госдума, дональд трамп
РОССИЯ, УКРАИНА, Госдума, Дональд Трамп
В Госдуме похвалили план Трампа по Украине
Депутат Шеремет: план Трампа по Украине звучит благоразумно
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – ПРАЙМ. Депутат Государственной Думы от крымского парламента, член комитета по безопасности Михаил Шеремет похвалил план экс-президента Дональда Трампа по разрешению украинского вопроса.
Так, парламентарий назвал план кандидата в президенты благоразумным. По его словам, этот план фактически сводится к реанимации уже существующих Стамбульских соглашений 2022 года между Россией и Украиной.
"Но стремление Дональда Трампа исправить преступную и совершенно безумно агрессивную, ничем не оправданную политику нынешнего президента США (Джо - ред.) Байдена, который приложил максимум усилий для развязывания кровавого конфликта между Украиной и Россией, с его стороны очень ответственно и благоразумно", - рассказал агентству РИА Новости Шеремет.
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При этом депутат добавил, что с момента формирования пунктов Стамбульских соглашений ситуация очень изменилась, так как Киев за это время совершил массу непростительных деяний террористического характера в отношении России.
В этой связи Шеремет сказал, что все эти действия сводят усилия и предложения российской стороны к нулю.
В июне президент России Владимир Путин предложил ряд инициатив по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня, переговоры после вывода украинских войск, отказ от намерений вступления в НАТО и демилитаризацию и денацификацию в Киеве, а также принятие нейтрального и безъядерного статуса. Украинская сторона в свою очередь от предложения отказалась.