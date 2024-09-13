https://1prime.ru/20240913/tramp-851539205.html

В Госдуме похвалили план Трампа по Украине

В Госдуме похвалили план Трампа по Украине - 13.09.2024, ПРАЙМ

В Госдуме похвалили план Трампа по Украине

Депутат Государственной Думы от крымского парламента, член комитета по безопасности Михаил Шеремет похвалил план экс-президента Дональда Трампа по разрешению... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T09:39+0300

2024-09-13T09:39+0300

2024-09-13T09:39+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – ПРАЙМ. Депутат Государственной Думы от крымского парламента, член комитета по безопасности Михаил Шеремет похвалил план экс-президента Дональда Трампа по разрешению украинского вопроса.Так, парламентарий назвал план кандидата в президенты благоразумным. По его словам, этот план фактически сводится к реанимации уже существующих Стамбульских соглашений 2022 года между Россией и Украиной."Но стремление Дональда Трампа исправить преступную и совершенно безумно агрессивную, ничем не оправданную политику нынешнего президента США (Джо - ред.) Байдена, который приложил максимум усилий для развязывания кровавого конфликта между Украиной и Россией, с его стороны очень ответственно и благоразумно", - рассказал агентству РИА Новости Шеремет.При этом депутат добавил, что с момента формирования пунктов Стамбульских соглашений ситуация очень изменилась, так как Киев за это время совершил массу непростительных деяний террористического характера в отношении России.В этой связи Шеремет сказал, что все эти действия сводят усилия и предложения российской стороны к нулю. В июне президент России Владимир Путин предложил ряд инициатив по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня, переговоры после вывода украинских войск, отказ от намерений вступления в НАТО и демилитаризацию и денацификацию в Киеве, а также принятие нейтрального и безъядерного статуса. Украинская сторона в свою очередь от предложения отказалась.

https://1prime.ru/20240911/putin-851506657.html

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россия, украина, госдума, дональд трамп