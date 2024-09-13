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ЦБ призвал дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику - 13.09.2024, ПРАЙМ
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ЦБ призвал дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику
ЦБ призвал дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику - 13.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ призвал дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику
Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы возобновить процесс дезинфляции в РФ, говорится в сообщении Центробанка. | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T13:34+0300
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы возобновить процесс дезинфляции в РФ, говорится в сообщении Центробанка."Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году", - сказано в сообщении.ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%.
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Банк России, ДКП
13:34 13.09.2024 (обновлено: 13:41 13.09.2024)
 
ЦБ призвал дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику

ЦБ: требуется дополнительное ужесточение ДКП, чтобы возобновить дезинфляцию

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦБ
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы возобновить процесс дезинфляции в РФ, говорится в сообщении Центробанка.
"Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году", - сказано в сообщении.
ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%.
 
Банк РоссииДКП
 
 
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