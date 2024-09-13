https://1prime.ru/20240913/udary-851542586.html

В Кремле прокомментировали заявление Путина о последствиях ударов по России

В Кремле прокомментировали заявление Путина о последствиях ударов по России - 13.09.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали заявление Путина о последствиях ударов по России

Заявление Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием по России было ясным и дошло до адресатов. Об этом заявил официальный представитель Кремля... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T12:54+0300

2024-09-13T12:54+0300

2024-09-13T12:54+0300

политика

россия

владимир путин

ракетные удары

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Заявление Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием по России было ясным и дошло до адресатов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Заявление, которое было вчера сделано Путиным, очень важное. Оно предельно четкое, однозначное и не допускает каких-то двойных прочтений. И у нас нет сомнений, что это заявление достигло своих адресатов", — отметил пресс-секретарь главы государства.Ранее сообщалось, что страны НАТО обсуждают возможность применения дальнобойного оружия в Украине и решают, стоит ли прямое вмешательство.Российский лидер в свою очередь предупредил, что прямое вовлечение западных стран изменит характер конфликта и вынудит Россию принимать соответствующие меры. Ранее Песков заявил, что Москва осведомлена о возможных новых ударах по российской территории и готовится к ним.

https://1prime.ru/20240912/udary-851533683.html

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россия, владимир путин, ракетные удары