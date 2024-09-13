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В Кремле прокомментировали заявление Путина о последствиях ударов по России - 13.09.2024, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали заявление Путина о последствиях ударов по России
В Кремле прокомментировали заявление Путина о последствиях ударов по России - 13.09.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали заявление Путина о последствиях ударов по России
Заявление Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием по России было ясным и дошло до адресатов. Об этом заявил официальный представитель Кремля... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T12:54+0300
2024-09-13T12:54+0300
политика
россия
владимир путин
ракетные удары
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Заявление Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием по России было ясным и дошло до адресатов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Заявление, которое было вчера сделано Путиным, очень важное. Оно предельно четкое, однозначное и не допускает каких-то двойных прочтений. И у нас нет сомнений, что это заявление достигло своих адресатов", — отметил пресс-секретарь главы государства.Ранее сообщалось, что страны НАТО обсуждают возможность применения дальнобойного оружия в Украине и решают, стоит ли прямое вмешательство.Российский лидер в свою очередь предупредил, что прямое вовлечение западных стран изменит характер конфликта и вынудит Россию принимать соответствующие меры. Ранее Песков заявил, что Москва осведомлена о возможных новых ударах по российской территории и готовится к ним.
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россия, владимир путин, ракетные удары
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, ракетные удары
12:54 13.09.2024
 
В Кремле прокомментировали заявление Путина о последствиях ударов по России

Песков: слова Путина о последствиях ударов оружием вглубь РФ достигли адресатов

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения "Океан-2024"
Президент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения Океан-2024
© POOL
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Заявление Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием по России было ясным и дошло до адресатов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Заявление, которое было вчера сделано Путиным, очень важное. Оно предельно четкое, однозначное и не допускает каких-то двойных прочтений. И у нас нет сомнений, что это заявление достигло своих адресатов", — отметил пресс-секретарь главы государства.
Ранее сообщалось, что страны НАТО обсуждают возможность применения дальнобойного оружия в Украине и решают, стоит ли прямое вмешательство.
Российский лидер в свою очередь предупредил, что прямое вовлечение западных стран изменит характер конфликта и вынудит Россию принимать соответствующие меры. Ранее Песков заявил, что Москва осведомлена о возможных новых ударах по российской территории и готовится к ним.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
"Только хуже". На Украине высказались об ударах по территории России
Вчера, 19:49
 
ПолитикаРОССИЯВладимир Путинракетные удары
 
 
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