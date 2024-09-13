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Небензя предостерег США от одобрения использования дальнобойного оружия ВСУ

Небензя предостерег США от одобрения использования дальнобойного оружия ВСУ - 13.09.2024, ПРАЙМ

Небензя предостерег США от одобрения использования дальнобойного оружия ВСУ

Если Киев получит разрешение на применение оружия дальнего радиуса действия, то это будет значить прямое начало войны НАТО с Россией. Об этом заявил постпред... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T17:54+0300

2024-09-13T17:54+0300

2024-09-13T17:54+0300

вооружения

россия

сша

украина

ракетные удары

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Если Киев получит разрешение на применение оружия дальнего радиуса действия, то это будет значить прямое начало войны НАТО с Россией. Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя."Подобное потенциальное развитие ситуации принципиальным образом изменит наши отношения с западным лагерем. Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией", — отметил дипломат.Он предупредил, что такое развитие событий приведет к изменению отношений с западными странами и Россия будет вынуждена принимать соответствующие решенияРанее Небензя заявлял, что российские военные нанесли эффективные удары по украинским военным объектам, уничтожив значительное количество иностранных инструкторов, специалистов и наемников. Он предсказал, что в ближайшем будущем ожидаются некрологи о скоропостижной кончине высокопоставленных американских, британских, французских, польских и шведских военных.

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россия, сша, украина, ракетные удары