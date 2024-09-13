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Британия и США не планируют давать ВСУ разрешение на удары вглубь России
Британия и США не планируют давать ВСУ разрешение на удары вглубь России - 13.09.2024, ПРАЙМ
Британия и США не планируют давать ВСУ разрешение на удары вглубь России
Власти Британии и Штатов на встрече 13 сентября не собираются разрешать Украине применять западное оружие с целью ударов по российской территории. Об этом... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T10:28+0300
2024-09-13T10:28+0300
2024-09-13T10:28+0300
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Власти Британии и Штатов на встрече 13 сентября не собираются разрешать Украине применять западное оружие с целью ударов по российской территории. Об этом рассказал телеканал ITV, приводя слова британского премьер-министра Кира Стармера. "Однако он (Стармер – ред.) дал понять, что во время его встречи в Белом доме с президентом Байденом в пятницу Украине не будет дано разрешение на использование западных ракет для нанесения ударов по авиационным и ракетным базам на территории России", - сообщаетканал.Кроме того, британский премьер упомянул, что решение о расширении областей использования ракет Storm Shadow является "тактическим", в то время как его обсуждения с Байденом будут полностью сосредоточены на стратегии. Также, по его словам, Вашингтон согласует новые рамки, которые определят окончательный ответ украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по использованию ракет.
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россия, украина, сша
Британия и США не планируют давать ВСУ разрешение на удары вглубь России
Британия и США не дадут в пятницу разрешение Киеву бить западным оружием по РФ
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ.
Власти Британии и Штатов на встрече 13 сентября не собираются разрешать Украине применять западное оружие с целью ударов по российской территории. Об этом рассказал телеканал ITV
, приводя слова британского премьер-министра Кира Стармера.
"Однако он (Стармер – ред.) дал понять, что во время его встречи в Белом доме с президентом Байденом в пятницу Украине не будет дано разрешение на использование западных ракет для нанесения ударов по авиационным и ракетным базам на территории России", - сообщаетканал.
Кроме того, британский премьер упомянул, что решение о расширении областей использования ракет Storm Shadow является "тактическим", в то время как его обсуждения с Байденом будут полностью сосредоточены на стратегии. Также, по его словам, Вашингтон согласует новые рамки, которые определят окончательный ответ украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по использованию ракет.
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