https://1prime.ru/20240913/ukraina-851540117.html

Британия и США не планируют давать ВСУ разрешение на удары вглубь России

Британия и США не планируют давать ВСУ разрешение на удары вглубь России - 13.09.2024, ПРАЙМ

Британия и США не планируют давать ВСУ разрешение на удары вглубь России

Власти Британии и Штатов на встрече 13 сентября не собираются разрешать Украине применять западное оружие с целью ударов по российской территории. Об этом... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T10:28+0300

2024-09-13T10:28+0300

2024-09-13T10:28+0300

россия

украина

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_0:196:3033:1902_1920x0_80_0_0_09d68d60c12e6bc7fec88ca4a1a725c2.jpg

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Власти Британии и Штатов на встрече 13 сентября не собираются разрешать Украине применять западное оружие с целью ударов по российской территории. Об этом рассказал телеканал ITV, приводя слова британского премьер-министра Кира Стармера. "Однако он (Стармер – ред.) дал понять, что во время его встречи в Белом доме с президентом Байденом в пятницу Украине не будет дано разрешение на использование западных ракет для нанесения ударов по авиационным и ракетным базам на территории России", - сообщаетканал.Кроме того, британский премьер упомянул, что решение о расширении областей использования ракет Storm Shadow является "тактическим", в то время как его обсуждения с Байденом будут полностью сосредоточены на стратегии. Также, по его словам, Вашингтон согласует новые рамки, которые определят окончательный ответ украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по использованию ракет.

https://1prime.ru/20240912/syrskiy-851535603.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, сша