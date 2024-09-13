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Утильсбор на авто проиндексируют с 1 октября - 13.09.2024, ПРАЙМ
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Утильсбор на авто проиндексируют с 1 октября
Утильсбор на авто проиндексируют с 1 октября - 13.09.2024, ПРАЙМ
Утильсбор на авто проиндексируют с 1 октября
В России утверждена шкала индексации утилизационного сбора до 2030 года. С 1 октября утильсбор на автомобили и прицепы будет проиндексирован на 70-85%, сообщили | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T19:39+0300
2024-09-13T19:39+0300
экономика
утильсбор
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. В России утверждена шкала индексации утилизационного сбора до 2030 года. С 1 октября утильсбор на автомобили и прицепы будет проиндексирован на 70-85%, сообщили в Минпромторге РФ. С 1 января каждого последующего года ставка утильсбора будет индексироваться на 10-20%. Правительство Российской Федерации утвердило долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора на автомобильную технику, прицепы и полуприцепы. Постановление вступит в силу с 1 октября 2024 года. Утильсбор на легковые, лёгкие коммерческие и грузовые автомобили, автобусы, прицепы и полуприцепы, а также на некоторые виды дорожно-строительной техники будет проиндексирован с первого октября следующего года. На первом этапе ставка вырастет в среднем на 70–85%. В дальнейшем она будет индексироваться на 10–20% с первого января каждого последующего года.В ведомстве отметили, что для расчёта суммы утильсбора на транспортные средства, ввезённые в Россию до 1 октября, будут действовать предыдущие коэффициенты при условии подачи документов в таможенные органы не позднее 1 ноября 2024 года.
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утильсбор
Экономика, утильсбор
19:39 13.09.2024
 
Утильсбор на авто проиндексируют с 1 октября

Утильсбор на авто в РФ с 1 октября проиндексируют на 70-85% в рамках долгосрочной шкалы

© Фото : BMWАвтомобиль BMW X4
Автомобиль BMW X4 - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© Фото : BMW
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. В России утверждена шкала индексации утилизационного сбора до 2030 года. С 1 октября утильсбор на автомобили и прицепы будет проиндексирован на 70-85%, сообщили в Минпромторге РФ.
С 1 января каждого последующего года ставка утильсбора будет индексироваться на 10-20%.
Правительство Российской Федерации утвердило долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора на автомобильную технику, прицепы и полуприцепы. Постановление вступит в силу с 1 октября 2024 года.
Работа автосалонов в Краснодаре - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
Автомобили снова подорожают с октября из-за роста утильсбора
13:31
Утильсбор на легковые, лёгкие коммерческие и грузовые автомобили, автобусы, прицепы и полуприцепы, а также на некоторые виды дорожно-строительной техники будет проиндексирован с первого октября следующего года. На первом этапе ставка вырастет в среднем на 70–85%. В дальнейшем она будет индексироваться на 10–20% с первого января каждого последующего года.
В ведомстве отметили, что для расчёта суммы утильсбора на транспортные средства, ввезённые в Россию до 1 октября, будут действовать предыдущие коэффициенты при условии подачи документов в таможенные органы не позднее 1 ноября 2024 года.
 
Экономикаутильсбор
 
 
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