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Патрушев рассказал о развитии АПК Вологодской области

Патрушев рассказал о развитии АПК Вологодской области - 13.09.2024, ПРАЙМ

Патрушев рассказал о развитии АПК Вологодской области

Порядка миллиарда рублей в 2024 году в Вологодской области направят на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий. Больше 80% средств уже... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T23:31+0300

2024-09-13T23:31+0300

2024-09-13T23:31+0300

экономика

россия

патрушев

дмитрий патрушев

вологда

вологодская область

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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Порядка миллиарда рублей в 2024 году в Вологодской области направят на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий. Больше 80% средств уже доведено до получателей, сообщили в аппарате зампреда правительства РФ Дмитрия Патрушева. Там уточнили, что вице-премьер в рамках рабочей поездки в Вологодскую область провел двухстороннюю встречу с врио губернатора Георгием Филимоновым. "В текущем году для развития агропромышленного комплекса и сельских территорий Вологодской области правительством России направлено порядка миллиарда рублей. Более 80% этих средств уже доведено получателям", — сообщили в аппарате со ссылкой на вице-премьера. Зампред правительства также отметил положительные показатели в промышленности региона и в сельском хозяйстве. "Ключевая подотрасль АПК — животноводство и, особенно, молочное. По объемам производства молока регион занимает второе место в Северо-Западном Федеральном округе. А местная молочная продукция давно стала общеизвестным брендом", — говорится в сообщении. В аппарате вице-премьера сообщили, что на встрече обсуждалось качество реализации федеральных проектов. В частности, речь шла о проектах по ликвидации свалок в городской черте и очистке сточных вод. Вице-премьер отметил, что эти направления имеют большое социальное значение."Знаю, что планируете участвовать и в нацпроекте "Экологическое благополучие" с 2025 года. Рассчитываю на своевременное и качественное исполнение мероприятий. Это положительно скажется на экологической ситуации в регионе и повысит качество жизни граждан", – сказал Патрушев, слова которого привели в сообщении.

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россия, патрушев, дмитрий патрушев, вологда, вологодская область