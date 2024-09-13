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Патрушев рассказал о развитии АПК Вологодской области - 13.09.2024, ПРАЙМ
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Патрушев рассказал о развитии АПК Вологодской области
Патрушев рассказал о развитии АПК Вологодской области - 13.09.2024, ПРАЙМ
Патрушев рассказал о развитии АПК Вологодской области
Порядка миллиарда рублей в 2024 году в Вологодской области направят на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий. Больше 80% средств уже... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T23:31+0300
2024-09-13T23:31+0300
экономика
россия
патрушев
дмитрий патрушев
вологда
вологодская область
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Порядка миллиарда рублей в 2024 году в Вологодской области направят на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий. Больше 80% средств уже доведено до получателей, сообщили в аппарате зампреда правительства РФ Дмитрия Патрушева. Там уточнили, что вице-премьер в рамках рабочей поездки в Вологодскую область провел двухстороннюю встречу с врио губернатора Георгием Филимоновым. "В текущем году для развития агропромышленного комплекса и сельских территорий Вологодской области правительством России направлено порядка миллиарда рублей. Более 80% этих средств уже доведено получателям", — сообщили в аппарате со ссылкой на вице-премьера. Зампред правительства также отметил положительные показатели в промышленности региона и в сельском хозяйстве. "Ключевая подотрасль АПК — животноводство и, особенно, молочное. По объемам производства молока регион занимает второе место в Северо-Западном Федеральном округе. А местная молочная продукция давно стала общеизвестным брендом", — говорится в сообщении. В аппарате вице-премьера сообщили, что на встрече обсуждалось качество реализации федеральных проектов. В частности, речь шла о проектах по ликвидации свалок в городской черте и очистке сточных вод. Вице-премьер отметил, что эти направления имеют большое социальное значение."Знаю, что планируете участвовать и в нацпроекте "Экологическое благополучие" с 2025 года. Рассчитываю на своевременное и качественное исполнение мероприятий. Это положительно скажется на экологической ситуации в регионе и повысит качество жизни граждан", – сказал Патрушев, слова которого привели в сообщении.
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россия, патрушев, дмитрий патрушев, вологда, вологодская область
Экономика, РОССИЯ, ПАТРУШЕВ, Дмитрий Патрушев, Вологда, Вологодская область
23:31 13.09.2024
 
Патрушев рассказал о развитии АПК Вологодской области

Патрушев: около 1 млрд руб направлено на развитие АПК и сёл Вологодской области

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 13 сен ПРАЙМ. Порядка миллиарда рублей в 2024 году в Вологодской области направят на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий. Больше 80% средств уже доведено до получателей, сообщили в аппарате зампреда правительства РФ Дмитрия Патрушева.
Там уточнили, что вице-премьер в рамках рабочей поездки в Вологодскую область провел двухстороннюю встречу с врио губернатора Георгием Филимоновым.
"В текущем году для развития агропромышленного комплекса и сельских территорий Вологодской области правительством России направлено порядка миллиарда рублей. Более 80% этих средств уже доведено получателям", — сообщили в аппарате со ссылкой на вице-премьера.
Зампред правительства также отметил положительные показатели в промышленности региона и в сельском хозяйстве.
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"Ключевая подотрасль АПК — животноводство и, особенно, молочное. По объемам производства молока регион занимает второе место в Северо-Западном Федеральном округе. А местная молочная продукция давно стала общеизвестным брендом", — говорится в сообщении.
В аппарате вице-премьера сообщили, что на встрече обсуждалось качество реализации федеральных проектов. В частности, речь шла о проектах по ликвидации свалок в городской черте и очистке сточных вод. Вице-премьер отметил, что эти направления имеют большое социальное значение.
"Знаю, что планируете участвовать и в нацпроекте "Экологическое благополучие" с 2025 года. Рассчитываю на своевременное и качественное исполнение мероприятий. Это положительно скажется на экологической ситуации в регионе и повысит качество жизни граждан", – сказал Патрушев, слова которого привели в сообщении.
 
ЭкономикаРОССИЯПАТРУШЕВДмитрий ПатрушевВологдаВологодская область
 
 
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