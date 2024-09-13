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Росстат повысил оценку роста ВВП РФ во II квартале до 4,1 процента

Росстат повысил оценку роста ВВП РФ во II квартале до 4,1 процента - 13.09.2024, ПРАЙМ

Росстат повысил оценку роста ВВП РФ во II квартале до 4,1 процента

Росстат повысил оценку роста ВВП РФ во втором квартале 2024 года до 4,1% в годовом выражении с 4%, а также рост экономики в первом полугодии - до 4,7% с 4,6%,... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T19:09+0300

2024-09-13T19:09+0300

2024-09-13T19:09+0300

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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Росстат повысил оценку роста ВВП РФ во втором квартале 2024 года до 4,1% в годовом выражении с 4%, а также рост экономики в первом полугодии - до 4,7% с 4,6%, свидетельствуют данные статистического ведомства. Росстат опубликовал первую оценку производства ВВП во втором квартале 2024 года. По сравнению с предварительной оценкой, опубликованной в начале августа, эта оценка оказалась немного более оптимистичной.По данным ведомства, объем ВВП России за второй квартал 2024 года составил в текущих ценах 46,269 триллиона рублей. "Индекс физического объема ВВП относительно второго квартала 2023 года составил 104,1%, относительно первого квартала 2024 года – 107,5%. Индекс-дефлятор ВВП за второй квартал 2024 года по отношению ко второму кварталу 2023 года составил 110,9%", - говорится в документе. "Объем ВВП за первое полугодие 2024 года составил в текущих ценах 89,509 триллиона рублей, индекс его физического объема относительно первого полугодия 2023 года составил 104,7%", - также отмечается в публикации. Как пояснил в своем комментарии Росстат, на рост ВВП во втором квартале в наибольшей степени оказал влияние рост физического объема валовой добавленной стоимости в следующих отраслях: обрабатывающие производства; оптовая и розничная торговля; строительство; гостиницы и рестораны. Росстат также сообщил, что уточнение оценки ВВП по сравнению с предварительными расчётами связано с изменением темпов роста промышленного производства во втором квартале. Они были увеличены до 4,4% в годовом исчислении с первоначальных 3,7%. Кроме того, были внесены изменения в первичную статистическую отчётность предприятий.Минэкономразвития ожидает, что ВВП России в текущем году вырастет на 3,9%, Банк России - в диапазоне 3,5-4%. Директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития РФ Лев Денисов, комментируя данные статистики, сказал, что структурные преобразования в экономике дают ощутимые результаты. "Основной вклад вносят отрасли, ориентированные на удовлетворение внутреннего спроса – это обрабатывающая промышленность (машиностроительный комплекс, пищевая промышленность, фармацевтика), строительство, торговля, туризм. Также значительный рост демонстрируют отрасли, направленные на технологическое развитие, такие как IT-сектор и наука. В совокупности эти отрасли обеспечили почти три четверти общего роста экономики во втором квартале", - пояснил Денисов.

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ввп, россия, росстат