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СМИ узнало о планах "Яндекс Маркета" запустить оптовые поставки из Китая

СМИ узнало о планах "Яндекс Маркета" запустить оптовые поставки из Китая - 13.09.2024, ПРАЙМ

СМИ узнало о планах "Яндекс Маркета" запустить оптовые поставки из Китая

"Яндекс Маркет" планирует в скором времени запустить оптовые поставки китайский товаров в Россию. Об этом пишет издание РБК, ссылаясь на ознакомленный с планами | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T10:51+0300

2024-09-13T10:51+0300

2024-09-13T10:52+0300

россия

китай

сша

яндекс маркет

вторичные санкции

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" планирует в скором времени запустить оптовые поставки китайский товаров в Россию. Об этом пишет издание РБК, ссылаясь на ознакомленный с планами компании источник.Предполагается, что такая мера поможет справиться с проблемы с платежами между Россией и Китаем. Отмечается, что покупатели смогут выбирать нужные им товары из Китая и оформлять предзаказ. Компания же возьмет на себя все касательно доставки.Собеседник издания также рассказал, что покупатели получат заказанные товары со всей документацией.Как прокомментировал планы "Яндекса" гендиректор "INFOLine-Аналитики" Михаил Бурмистров, поиск альтернативных путей доставок из Китая в связи со сложностями трансграничных переводов имеет особую актуальность. По его словам, в особенно трудном положении находятся участники малого и среднего бизнеса.Ранее в прошлом году Соединенные Штаты предупреждали о введении вторичных санкци против банков и компаний, которые продолжают сотрудничество с Россией. В 2024 году рестрикции были расширены, после чего прохождение платежей из России через китайские банки резко усложнилось.

https://1prime.ru/20240830/platezhi-851233949.html

китай

сша

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россия, китай, сша, яндекс маркет, вторичные санкции