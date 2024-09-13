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СМИ узнало о планах "Яндекс Маркета" запустить оптовые поставки из Китая
СМИ узнало о планах "Яндекс Маркета" запустить оптовые поставки из Китая - 13.09.2024, ПРАЙМ
СМИ узнало о планах "Яндекс Маркета" запустить оптовые поставки из Китая
"Яндекс Маркет" планирует в скором времени запустить оптовые поставки китайский товаров в Россию. Об этом пишет издание РБК, ссылаясь на ознакомленный с планами | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T10:51+0300
2024-09-13T10:51+0300
2024-09-13T10:52+0300
россия
китай
сша
яндекс маркет
вторичные санкции
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" планирует в скором времени запустить оптовые поставки китайский товаров в Россию. Об этом пишет издание РБК, ссылаясь на ознакомленный с планами компании источник.Предполагается, что такая мера поможет справиться с проблемы с платежами между Россией и Китаем. Отмечается, что покупатели смогут выбирать нужные им товары из Китая и оформлять предзаказ. Компания же возьмет на себя все касательно доставки.Собеседник издания также рассказал, что покупатели получат заказанные товары со всей документацией.Как прокомментировал планы "Яндекса" гендиректор "INFOLine-Аналитики" Михаил Бурмистров, поиск альтернативных путей доставок из Китая в связи со сложностями трансграничных переводов имеет особую актуальность. По его словам, в особенно трудном положении находятся участники малого и среднего бизнеса.Ранее в прошлом году Соединенные Штаты предупреждали о введении вторичных санкци против банков и компаний, которые продолжают сотрудничество с Россией. В 2024 году рестрикции были расширены, после чего прохождение платежей из России через китайские банки резко усложнилось.
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россия, китай, сша, яндекс маркет, вторичные санкции
РОССИЯ, КИТАЙ, США, Яндекс Маркет, вторичные санкции
СМИ узнало о планах "Яндекс Маркета" запустить оптовые поставки из Китая
РБК: "Яндекс Маркет" запустит оптовые поставки из Китая
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ.
"Яндекс Маркет" планирует в скором времени запустить оптовые поставки китайский товаров в Россию. Об этом пишет
издание РБК, ссылаясь на ознакомленный с планами компании источник.
Предполагается, что такая мера поможет справиться с проблемы с платежами между Россией и Китаем. Отмечается, что покупатели смогут выбирать нужные им товары из Китая и оформлять предзаказ. Компания же возьмет на себя все касательно доставки.
Собеседник издания также рассказал, что покупатели получат заказанные товары со всей документацией.
Reuters узнал о зависших платежах между Россией и Китаем на миллиарды юаней
Как прокомментировал планы "Яндекса" гендиректор "INFOLine-Аналитики" Михаил Бурмистров, поиск альтернативных путей доставок из Китая в связи со сложностями трансграничных переводов имеет особую актуальность. По его словам, в особенно трудном положении находятся участники малого и среднего бизнеса.
Ранее в прошлом году Соединенные Штаты предупреждали о введении вторичных санкци против банков и компаний, которые продолжают сотрудничество с Россией. В 2024 году рестрикции были расширены, после чего прохождение платежей из России через китайские банки резко усложнилось.