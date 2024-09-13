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"Яндекс" впервые выписал штраф пользователю, который передал детям самокат - 13.09.2024, ПРАЙМ
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"Яндекс" впервые выписал штраф пользователю, который передал детям самокат
"Яндекс" впервые выписал штраф пользователю, который передал детям самокат - 13.09.2024, ПРАЙМ
"Яндекс" впервые выписал штраф пользователю, который передал детям самокат
Кикшеринговый сервис "Яндекс Go" впервые выписал штраф в 100 тысяч рублей пользователю, который передал арендованный электросамокат несовершеннолетним - поводом | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T17:12+0300
2024-09-13T17:12+0300
яндекс
штраф
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Кикшеринговый сервис "Яндекс Go" впервые выписал штраф в 100 тысяч рублей пользователю, который передал арендованный электросамокат несовершеннолетним - поводом стало обращение очевидца, который сфотографировал трех подростков во время поездки и пожаловался в службу поддержки, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса. "Подтверждаем факт выписанного штрафа", - сообщили в пресс-службе. Как рассказали в компании, в службу поддержки пришло обращение от пользователя, к которому были прикреплены фотографии несовершеннолетних на самокате. По номеру на самокате и времени фото, о котором сообщил пользователь, специалисты "Яндекс Go" нашли поездку и выставили первый крупный штраф в 100 тысяч рублей. Этот штраф был выставлен на аккаунт, с которого осуществлялась аренда. "С 1 сентября в Яндекс Go действует повышенный штраф за использование самоката несовершеннолетними - 100 000 рублей. По правилам сервиса, ездить на самокате можно только с 18 лет", - добавили в пресс-службе. В августе дептранс Москвы в своем Telegram-канале сообщил, что направил в адрес операторов сервисов аренды письмо с предложением увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей.
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яндекс, штраф
Яндекс, штраф
17:12 13.09.2024
 
"Яндекс" впервые выписал штраф пользователю, который передал детям самокат

"Яндекс" выписал штраф в 100 тыс руб пользователю, передавшему детям самокат

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд "Яндекса" в павильоне "Минпромторга"
Стенд Яндекса в павильоне Минпромторга - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Кикшеринговый сервис "Яндекс Go" впервые выписал штраф в 100 тысяч рублей пользователю, который передал арендованный электросамокат несовершеннолетним - поводом стало обращение очевидца, который сфотографировал трех подростков во время поездки и пожаловался в службу поддержки, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса.
"Подтверждаем факт выписанного штрафа", - сообщили в пресс-службе.
Как рассказали в компании, в службу поддержки пришло обращение от пользователя, к которому были прикреплены фотографии несовершеннолетних на самокате. По номеру на самокате и времени фото, о котором сообщил пользователь, специалисты "Яндекс Go" нашли поездку и выставили первый крупный штраф в 100 тысяч рублей. Этот штраф был выставлен на аккаунт, с которого осуществлялась аренда.
"С 1 сентября в Яндекс Go действует повышенный штраф за использование самоката несовершеннолетними - 100 000 рублей. По правилам сервиса, ездить на самокате можно только с 18 лет", - добавили в пресс-службе.
В августе дептранс Москвы в своем Telegram-канале сообщил, что направил в адрес операторов сервисов аренды письмо с предложением увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей.
 
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