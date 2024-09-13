https://1prime.ru/20240913/yaponiya-851558759.html
В МИД РФ заявили о контрмерах на действия Японии
В МИД РФ заявили о контрмерах на действия Японии - 13.09.2024, ПРАЙМ
В МИД РФ заявили о контрмерах на действия Японии
Россия продолжит реагировать на недружественные шаги Японии контрмерами, руководствуясь только своими национальными интересами, сообщается на сайте МИД РФ. | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T21:20+0300
2024-09-13T21:20+0300
2024-09-13T21:20+0300
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Россия продолжит реагировать на недружественные шаги Японии контрмерами, руководствуясь только своими национальными интересами, сообщается на сайте МИД РФ. 13 сентября состоялась встреча директора Третьего департамента Азии МИД РФ Людмилы Воробьёвой с директором департамента Европы МИД Японии Китагавой. Встреча прошла по инициативе японской стороны.Российская сторона представила принципиальную оценку текущего состояния и перспектив двусторонних отношений, которые снизились до беспрецедентно низкого уровня из-за недальновидной враждебной политики администрации Фумио Кисиды. Было подчеркнуто, что в этой ситуации Российская Федерация будет реагировать на недружественные действия японских властей максимально жёстко и чувствительно для Токио, руководствуясь исключительно своими национальными интересами.
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россия, япония, контрмеры
Политика, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, контрмеры
В МИД РФ заявили о контрмерах на действия Японии
МИД: Москва продолжит реагировать на недружественные шаги Японии контрмерами
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Россия продолжит реагировать на недружественные шаги Японии контрмерами, руководствуясь только своими национальными интересами, сообщается на сайте МИД РФ.
13 сентября состоялась встреча директора Третьего департамента Азии МИД РФ Людмилы Воробьёвой с директором департамента Европы МИД Японии Китагавой. Встреча прошла по инициативе японской стороны.
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Российская сторона представила принципиальную оценку текущего состояния и перспектив двусторонних отношений, которые снизились до беспрецедентно низкого уровня из-за недальновидной враждебной политики администрации Фумио Кисиды.
Было подчеркнуто, что в этой ситуации Российская Федерация будет реагировать на недружественные действия японских властей максимально жёстко и чувствительно для Токио, руководствуясь исключительно своими национальными интересами.