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Юань снижается на старте пятничных торгов
Юань снижается на старте пятничных торгов - 13.09.2024, ПРАЙМ
Юань снижается на старте пятничных торгов
Курс рубля в начале торгов пятницы переходит к снижению к юаню: курс китайской валюты повышается до 12,77 рубля, следует из данных Московской биржи. | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T10:07+0300
2024-09-13T10:07+0300
2024-09-13T10:09+0300
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usd/rub - курс доллара к рублю
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы переходит к снижению к юаню: курс китайской валюты повышается до 12,77 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск растет на 4 копейки, до 12,77 рубля. На старте торгов китайская валюта дешевела на 2 копейки.
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россия, курсы валют, юань
РОССИЯ, курсы валют, юань, USD/RUB - Курс доллара к рублю
Юань снижается на старте пятничных торгов
Курс юань на старте торгов снижается до 12,77 рубля