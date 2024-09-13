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Набиуллина ответила на вопрос о дефиците в России юаней

Набиуллина ответила на вопрос о дефиците в России юаней - 13.09.2024, ПРАЙМ

Набиуллина ответила на вопрос о дефиците в России юаней

Дефицита юаней для платежей в РФ нет, проблема только в области валютных позиций банков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T15:45+0300

2024-09-13T15:45+0300

2024-09-13T16:17+0300

банк россии

юань

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Дефицита юаней для платежей в РФ нет, проблема только в области валютных позиций банков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Что качается дефицита юаней. Я бы хотела особо подчеркнуть, что дефицита платежной ликвидности в юанях нет и не было…, с точки зрения закрытия потребности для осуществления платежей в юанях не было. В основном это были проблемы, связанные с закрытием открытой валютной позиции. Мы считаем, что открытая валютная позиция, еще раз повторю, должна закрываться не свопом с Центральным банком", - сказала она в ходе пресс-конференции."Действительно спреды были высокими в определенные дни, но мы видим, что спред через кросс-курсы последние дни сильно снизился и менее 1%, будем смотреть за этим дальше", - добавила она.Как заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, надо четко проводить границу между ликвидностью и фондированием. Ликвидность - это способность сегодня, чтобы банк сделал платеж в той валюте, в которой клиент просит провести этот платеж. Если с платежами в юанях есть сложности, это не с тем, что юани сложно отправить, а с тем, чтобы их на той стороне приняли.А фондирование – это про структуру баланса, про соотношение депозитов и кредитов в данной валюте – здесь уже "мяч на стороне банков, чтобы их кредитная активность соответствовала возможностям по привлечению пассивов в иностранных валютах", добавил он.

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юань, эльвира набиуллина