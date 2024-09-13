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МИД согласен с ФСБ по поводу "британских дипломатов", заявила Захарова
МИД согласен с ФСБ по поводу "британских дипломатов", заявила Захарова - 13.09.2024, ПРАЙМ
МИД согласен с ФСБ по поводу "британских дипломатов", заявила Захарова
Министерство иностранных дел России полностью поддерживает оценку ФСБ относительно деятельности "британских как бы дипломатов". Об этом заявила официальный... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T09:14+0300
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел России полностью поддерживает оценку ФСБ относительно деятельности "британских как бы дипломатов". Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова."Британское посольство вышло далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями. Но важнее всего то, что речь идёт не только о формальной стороне вопроса и не соответствии заявленной деятельности, а о подробных акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу", — отметила дипломат.Ранее ФСБ России сообщила о получении документов, подтверждающих, что Лондон координирует обострение международной политической и военной обстановки. Основной структурой, задача которой является нанесение стратегического поражения России, названо Управление Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании.По данным ФСБ, аккредитация шести сотрудников политического отдела британского посольства в Москве была прекращена из-за обнаруженных признаков разведывательной и диверсионной деятельности.
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Политика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
МИД согласен с ФСБ по поводу "британских дипломатов", заявила Захарова
Захарова: МИД разделяет оценки ФСБ деятельности "британских как бы дипломатов"
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел России полностью поддерживает оценку ФСБ относительно деятельности "британских как бы дипломатов". Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"Британское посольство вышло далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями. Но важнее всего то, что речь идёт не только о формальной стороне вопроса и не соответствии заявленной деятельности, а о подробных акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу", — отметила дипломат.
Ранее ФСБ России сообщила о получении документов, подтверждающих, что Лондон координирует обострение международной политической и военной обстановки. Основной структурой, задача которой является нанесение стратегического поражения России, названо Управление Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании.
По данным ФСБ, аккредитация шести сотрудников политического отдела британского посольства в Москве была прекращена из-за обнаруженных признаков разведывательной и диверсионной деятельности.
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