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"Авито": зарплаты для сельхозработников в России выросли на 26 процентов
"Авито": зарплаты для сельхозработников в России выросли на 26 процентов - 13.09.2024, ПРАЙМ
"Авито": зарплаты для сельхозработников в России выросли на 26 процентов
Средние зарплаты, предлагаемые работникам сельского хозяйства в РФ, летом выросли более чем на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 77,6... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T05:52+0300
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Средние зарплаты, предлагаемые работникам сельского хозяйства в РФ, летом выросли более чем на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 77,6 тысячи рублей, в лидерах оказалась специальность доярки с ростом предложения на 76%, до 82,3 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости специалисты "Авито Работы". "Летом 2024 года средние предлагаемые зарплаты в сфере сельского хозяйства для новых сотрудников выросли на 26% год к году и составили 77 603 рубля в месяц при полной занятости. Наибольший прирост средних зарплатных предложений произошел у доярок (+76%). За полный рабочий день средний уровень зарплатных предложений для новых сотрудников по итогам лета 2024 составил 82 297 рублей в месяц", - говорится в исследовании. Отмечается, что помимо доярок значительный прирост зарплатных предложений для работников сельскохозяйственной сферы наблюдается у технологов. Соискатели летом в среднем могли рассчитывать на 84,8 тысячи рублей в месяц, что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам аналитиков, этим летом средняя предлагаемая зарплата значительно выросла и у водителя трактора - на 29%, до 74,9 тысячи рублей. Овощеводам стали предлагать на 26% больше, в среднем 51,4 тысячи рублей, а рост предлагаемой зарплаты у агрономов составил 15%, до 88 тысяч рублей. "Сельское хозяйство сегодня сталкивается с острой нехваткой кадров... В условиях возрастающей конкуренции за квалифицированные кадры работодатели вынуждены предлагать более привлекательные условия труда, что стимулирует непрерывный рост зарплат", - добавил директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов, чьи слова приводятся в исследовании.
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россия, реальные зарплаты
РОССИЯ, реальные зарплаты
"Авито": зарплаты для сельхозработников в России выросли на 26 процентов
"Авито": зарплаты, предлагаемые сельхозработникам в России, выросли на 26%
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Средние зарплаты, предлагаемые работникам сельского хозяйства в РФ, летом выросли более чем на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 77,6 тысячи рублей, в лидерах оказалась специальность доярки с ростом предложения на 76%, до 82,3 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости специалисты "Авито Работы".
"Летом 2024 года средние предлагаемые зарплаты в сфере сельского хозяйства для новых сотрудников выросли на 26% год к году и составили 77 603 рубля в месяц при полной занятости. Наибольший прирост средних зарплатных предложений произошел у доярок (+76%). За полный рабочий день средний уровень зарплатных предложений для новых сотрудников по итогам лета 2024 составил 82 297 рублей в месяц", - говорится в исследовании.
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Отмечается, что помимо доярок значительный прирост зарплатных предложений для работников сельскохозяйственной сферы наблюдается у технологов. Соискатели летом в среднем могли рассчитывать на 84,8 тысячи рублей в месяц, что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По словам аналитиков, этим летом средняя предлагаемая зарплата значительно выросла и у водителя трактора - на 29%, до 74,9 тысячи рублей. Овощеводам стали предлагать на 26% больше, в среднем 51,4 тысячи рублей, а рост предлагаемой зарплаты у агрономов составил 15%, до 88 тысяч рублей.
"Сельское хозяйство сегодня сталкивается с острой нехваткой кадров... В условиях возрастающей конкуренции за квалифицированные кадры работодатели вынуждены предлагать более привлекательные условия труда, что стимулирует непрерывный рост зарплат", - добавил директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов, чьи слова приводятся в исследовании.