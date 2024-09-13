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ЦБ: рост зарплат замедлился, но опережает рост производительности труда
ЦБ: рост зарплат замедлился, но опережает рост производительности труда - 13.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ: рост зарплат замедлился, но опережает рост производительности труда
Рост заработных плат в России замедлился в последние месяцы, но остается повышенным и продолжает опережать рост производительности труда, говорится в сообщении... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T13:40+0300
2024-09-13T13:40+0300
2024-09-13T13:47+0300
банк россии
реальные зарплаты
индексация зарплаты
производительность труда
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Рост заработных плат в России замедлился в последние месяцы, но остается повышенным и продолжает опережать рост производительности труда, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания по ключевой ставке."Рынок труда остается жестким. Безработица вновь обновила исторический минимум. Сохраняется значительный дефицит трудовых ресурсов, особенно в отраслях обрабатывающей промышленности. Хотя рост заработных плат замедлился в последние месяцы, он остается повышенным и продолжает опережать рост производительности труда", - говорится в сообщении.ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%. Нынешний цикл высоких ставок станет самым протяженным за последнее десятилетие. Он начался летом 2023 года, к декабрю ставка достигла 16%, а в июле этого года выросла до 18%. Действующий пока рекорд был достигнут в марте 2022 года. Тогда ставка с 9,5% выросла более чем в два раза – до 20%.
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банк россии, реальные зарплаты, индексация зарплаты, производительность труда
Банк России, реальные зарплаты, индексация зарплаты, производительность труда
ЦБ: рост зарплат замедлился, но опережает рост производительности труда
ЦБ: рост зарплат замедлился, но опережает рост производительности труда
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Рост заработных плат в России замедлился в последние месяцы, но остается повышенным и продолжает опережать рост производительности труда, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания по ключевой ставке.
"Рынок труда остается жестким. Безработица вновь обновила исторический минимум. Сохраняется значительный дефицит трудовых ресурсов, особенно в отраслях обрабатывающей промышленности. Хотя рост заработных плат замедлился в последние месяцы, он остается повышенным и продолжает опережать рост производительности труда", - говорится в сообщении.
ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%. Нынешний цикл высоких ставок станет самым протяженным за последнее десятилетие. Он начался летом 2023 года, к декабрю ставка достигла 16%, а в июле этого года выросла до 18%. Действующий пока рекорд был достигнут в марте 2022 года. Тогда ставка с 9,5% выросла более чем в два раза – до 20%.
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