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На Западе неожиданно отреагировали на "план победы" Зеленского
На Западе неожиданно отреагировали на "план победы" Зеленского - 13.09.2024, ПРАЙМ
На Западе неожиданно отреагировали на "план победы" Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский своими действиями может привести к началу Третьей мировой войны. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T13:21+0300
2024-09-13T13:21+0300
2024-09-13T13:21+0300
политика
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский своими действиями может привести к началу Третьей мировой войны. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз."Теперь кажется очевидным, что "план победы" Зеленского заключается в том, чтобы проиграть", — заметил Боуз.По мнению журналиста, в перспективе у западных союзников Киева не останется вариантов, кроме как спасать диктатуру главы киевского режима.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что прямое вовлечение западных стран изменит характер конфликта и вынудит Россию принимать соответствующие меры. Ранее Песков заявил, что Москва осведомлена о возможных новых ударах по российской территории и готовится к ним.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
На Западе неожиданно отреагировали на "план победы" Зеленского
Боуз: план Зеленского предполагает проигрыш, чтобы втянуть Запад в войну
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский своими действиями может привести к началу Третьей мировой войны. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал
ирландский журналист Чей Боуз.
"Теперь кажется очевидным, что "план победы" Зеленского заключается в том, чтобы проиграть", — заметил Боуз.
По мнению журналиста, в перспективе у западных союзников Киева не останется вариантов, кроме как спасать диктатуру главы киевского режима.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что прямое вовлечение западных стран изменит характер конфликта и вынудит Россию принимать соответствующие меры. Ранее Песков заявил, что Москва осведомлена о возможных новых ударах по российской территории и готовится к ним.
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