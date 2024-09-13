https://1prime.ru/20240913/zelenskiy-851543104.html

На Западе неожиданно отреагировали на "план победы" Зеленского

На Западе неожиданно отреагировали на "план победы" Зеленского - 13.09.2024, ПРАЙМ

На Западе неожиданно отреагировали на "план победы" Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский своими действиями может привести к началу Третьей мировой войны. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T13:21+0300

2024-09-13T13:21+0300

2024-09-13T13:21+0300

политика

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_369f2c677f5fd1439b55968e4aeb61b0.jpg

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский своими действиями может привести к началу Третьей мировой войны. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз."Теперь кажется очевидным, что "план победы" Зеленского заключается в том, чтобы проиграть", — заметил Боуз.По мнению журналиста, в перспективе у западных союзников Киева не останется вариантов, кроме как спасать диктатуру главы киевского режима.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что прямое вовлечение западных стран изменит характер конфликта и вынудит Россию принимать соответствующие меры. Ранее Песков заявил, что Москва осведомлена о возможных новых ударах по российской территории и готовится к ним.

https://1prime.ru/20240913/tramp-851539205.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский