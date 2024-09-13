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Набиуллина оценила темпы сокращения разрыва цен на жилье
Набиуллина оценила темпы сокращения разрыва цен на жилье - 13.09.2024, ПРАЙМ
Набиуллина оценила темпы сокращения разрыва цен на жилье
Разрыв цен на жилье между первичным и вторичным рынком сохраняется, цены на этих рынках будут выравниваться постепенно, заявила в ходе пресс-конференции в... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T16:45+0300
2024-09-13T16:45+0300
2024-09-13T16:45+0300
банк россии
цены на жилье
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Разрыв цен на жилье между первичным и вторичным рынком сохраняется, цены на этих рынках будут выравниваться постепенно, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается снижения цен на жилье, действительно, цены на жилье выросли опережающим образом, и это было, на наш взгляд, одним из следствий такой длительной программы льготной ипотеки. Подстройка цен не будет происходить сразу. Мы это понимаем. Но в качестве одного из элементов, что такое уже происходит, мы видим, что почти в одной трети регионов снижаются цены на сделки на первичном рынке на жилье, то есть это уже некоторый показатель", - сказала Набиуллина. "Понятно, что и разрыв между ценами на первичном и вторичном рынке остается еще высоким. И это тоже будет только постепенно уходить", - подчеркнула глава ЦБ. При этом она отметила, что ожидать быстрого результата здесь невозможно. "Здесь, к сожалению, невозможно ожидать каких-то моментальных результатов, но важен, на наш взгляд, сбалансированный рост ипотеки: он должен приводить именно к повышению доступности жилья, не доступности ипотеки по процентной ставке, а к доступности жилья, - это самое главное", - пояснила она.
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цены на жилье
Банк России, цены на жилье
Набиуллина оценила темпы сокращения разрыва цен на жилье
Набиуллина: разрыв цен на первичное и вторичное жилье будет уходить постепенно
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Разрыв цен на жилье между первичным и вторичным рынком сохраняется, цены на этих рынках будут выравниваться постепенно, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается снижения цен на жилье, действительно, цены на жилье выросли опережающим образом, и это было, на наш взгляд, одним из следствий такой длительной программы льготной ипотеки. Подстройка цен не будет происходить сразу. Мы это понимаем. Но в качестве одного из элементов, что такое уже происходит, мы видим, что почти в одной трети регионов снижаются цены на сделки на первичном рынке на жилье, то есть это уже некоторый показатель", - сказала Набиуллина.
"Понятно, что и разрыв между ценами на первичном и вторичном рынке остается еще высоким. И это тоже будет только постепенно уходить", - подчеркнула глава ЦБ.
При этом она отметила, что ожидать быстрого результата здесь невозможно. "Здесь, к сожалению, невозможно ожидать каких-то моментальных результатов, но важен, на наш взгляд, сбалансированный рост ипотеки: он должен приводить именно к повышению доступности жилья, не доступности ипотеки по процентной ставке, а к доступности жилья, - это самое главное", - пояснила она.