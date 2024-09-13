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Набиуллина оценила темпы сокращения разрыва цен на жилье

Набиуллина оценила темпы сокращения разрыва цен на жилье - 13.09.2024, ПРАЙМ

Набиуллина оценила темпы сокращения разрыва цен на жилье

Разрыв цен на жилье между первичным и вторичным рынком сохраняется, цены на этих рынках будут выравниваться постепенно, заявила в ходе пресс-конференции в... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T16:45+0300

2024-09-13T16:45+0300

2024-09-13T16:45+0300

банк россии

цены на жилье

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Разрыв цен на жилье между первичным и вторичным рынком сохраняется, цены на этих рынках будут выравниваться постепенно, заявила в ходе пресс-конференции в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается снижения цен на жилье, действительно, цены на жилье выросли опережающим образом, и это было, на наш взгляд, одним из следствий такой длительной программы льготной ипотеки. Подстройка цен не будет происходить сразу. Мы это понимаем. Но в качестве одного из элементов, что такое уже происходит, мы видим, что почти в одной трети регионов снижаются цены на сделки на первичном рынке на жилье, то есть это уже некоторый показатель", - сказала Набиуллина. "Понятно, что и разрыв между ценами на первичном и вторичном рынке остается еще высоким. И это тоже будет только постепенно уходить", - подчеркнула глава ЦБ. При этом она отметила, что ожидать быстрого результата здесь невозможно. "Здесь, к сожалению, невозможно ожидать каких-то моментальных результатов, но важен, на наш взгляд, сбалансированный рост ипотеки: он должен приводить именно к повышению доступности жилья, не доступности ипотеки по процентной ставке, а к доступности жилья, - это самое главное", - пояснила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цены на жилье