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Биржевая цена на золото впервые превысила 2600 долларов за тройскую унцию

Биржевая цена на золото впервые превысила 2600 долларов за тройскую унцию - 13.09.2024, ПРАЙМ

Биржевая цена на золото впервые превысила 2600 долларов за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на золото растет в пятницу на 0,7%, до нового рекордного значения, впервые в истории поднявшись выше 2 600 долларов за тройскую унцию,... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T12:35+0300

2024-09-13T12:35+0300

2024-09-13T12:46+0300

экономика

золото

биржевые цены на золото

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на золото растет в пятницу на 0,7%, до нового рекордного значения, впервые в истории поднявшись выше 2 600 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 12.34 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 18,45 доллара, или на 0,71%, до 2 599,05 доллара за тройскую унцию, минутами ранее показатель максимально достиг 2 600,75 доллара.Стоимость декабрьского фьючерса на серебро растёт на 1,26%, до 30,485 доллара за унцию.

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