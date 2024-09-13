https://1prime.ru/20240913/zoloto-851545349.html

Эксперт спрогнозировала удорожание золота до нового исторического рекорда

Эксперт спрогнозировала удорожание золота до нового исторического рекорда - 13.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт спрогнозировала удорожание золота до нового исторического рекорда

Цена на золото до конца текущего года может достичь 2800 долларов за тройскую унцию, а при возникновении различных труднопрогнозируемых событий может дойти и до | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T14:14+0300

2024-09-13T14:14+0300

2024-09-13T14:14+0300

россия

золото

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Цена на золото до конца текущего года может достичь 2800 долларов за тройскую унцию, а при возникновении различных труднопрогнозируемых событий может дойти и до 3000 долларов, рассказала РИА Новости аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Стоимость фьючерса на золото растет в пятницу на 0,7%, до нового рекордного значения, впервые в истории поднявшись выше 2600 долларов за тройскую унцию. "Целевой уровень 2700 долларов за унцию представляется даже слишком близким, так как предполагает потенциал роста цен менее чем на 4% от текущих значений. При прочих равных золото до конца года может стремиться к 2800 долларов за унцию, а в случае возникновения "черных лебедей" даже дойти до 3000 долларов за унцию (потенциал роста около 15,5%)", - считает Кожухова. Цены на золото продолжают обновление исторических максимумов в преддверии первого в этом цикле потенциального снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на заседании 17-18 сентября, отмечает аналитик. "Скорее всего, ФРС сохранит курс на смягчение политики и на следующих заседаниях текущего года, что наряду с геополитической, политической и экономической неопределенностью во всем мире может подтолкнуть золото еще выше", - заключила Кожухова.

https://1prime.ru/20240913/zoloto-851542156.html

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