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Эксперт спрогнозировала удорожание золота до нового исторического рекорда - 13.09.2024, ПРАЙМ
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Эксперт спрогнозировала удорожание золота до нового исторического рекорда
Эксперт спрогнозировала удорожание золота до нового исторического рекорда - 13.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт спрогнозировала удорожание золота до нового исторического рекорда
Цена на золото до конца текущего года может достичь 2800 долларов за тройскую унцию, а при возникновении различных труднопрогнозируемых событий может дойти и до | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T14:14+0300
2024-09-13T14:14+0300
россия
золото
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Цена на золото до конца текущего года может достичь 2800 долларов за тройскую унцию, а при возникновении различных труднопрогнозируемых событий может дойти и до 3000 долларов, рассказала РИА Новости аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Стоимость фьючерса на золото растет в пятницу на 0,7%, до нового рекордного значения, впервые в истории поднявшись выше 2600 долларов за тройскую унцию. "Целевой уровень 2700 долларов за унцию представляется даже слишком близким, так как предполагает потенциал роста цен менее чем на 4% от текущих значений. При прочих равных золото до конца года может стремиться к 2800 долларов за унцию, а в случае возникновения "черных лебедей" даже дойти до 3000 долларов за унцию (потенциал роста около 15,5%)", - считает Кожухова. Цены на золото продолжают обновление исторических максимумов в преддверии первого в этом цикле потенциального снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на заседании 17-18 сентября, отмечает аналитик. "Скорее всего, ФРС сохранит курс на смягчение политики и на следующих заседаниях текущего года, что наряду с геополитической, политической и экономической неопределенностью во всем мире может подтолкнуть золото еще выше", - заключила Кожухова.
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россия, золото
РОССИЯ, золото
14:14 13.09.2024
 
Эксперт спрогнозировала удорожание золота до нового исторического рекорда

Эксперт Кожухова: цена на золото может достичь $3000 за тройскую унцию

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Цена на золото до конца текущего года может достичь 2800 долларов за тройскую унцию, а при возникновении различных труднопрогнозируемых событий может дойти и до 3000 долларов, рассказала РИА Новости аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
Стоимость фьючерса на золото растет в пятницу на 0,7%, до нового рекордного значения, впервые в истории поднявшись выше 2600 долларов за тройскую унцию.
"Целевой уровень 2700 долларов за унцию представляется даже слишком близким, так как предполагает потенциал роста цен менее чем на 4% от текущих значений. При прочих равных золото до конца года может стремиться к 2800 долларов за унцию, а в случае возникновения "черных лебедей" даже дойти до 3000 долларов за унцию (потенциал роста около 15,5%)", - считает Кожухова.
Цены на золото продолжают обновление исторических максимумов в преддверии первого в этом цикле потенциального снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на заседании 17-18 сентября, отмечает аналитик.
"Скорее всего, ФРС сохранит курс на смягчение политики и на следующих заседаниях текущего года, что наряду с геополитической, политической и экономической неопределенностью во всем мире может подтолкнуть золото еще выше", - заключила Кожухова.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
Биржевая цена на золото впервые превысила 2600 долларов за тройскую унцию
12:35
 
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