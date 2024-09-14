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Рубль незначительно ослаб: давление сохраняется

Рубль незначительно ослаб: давление сохраняется - 14.09.2024, ПРАЙМ

Рубль незначительно ослаб: давление сохраняется

Неделя началась с ослабления рубля на фоне снижения цен на нефть и дефицита юаней. 9 сентября рублевые пары закрылись ростом. Цены на нефть показали... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T06:19+0300

2024-09-14T06:19+0300

2024-09-14T06:19+0300

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Неделя началась с ослабления рубля на фоне снижения цен на нефть и дефицита юаней. 9 сентября рублевые пары закрылись ростом. Цены на нефть показали незначительный рост после падения на прошлой неделе, с фьючерсами на Brent, подорожавшими до $71,87 за баррель. 10 сентября рубль закрылся в небольшом минусе, но в целом сохранил позиции предыдущего дня. Цены на нефть продемонстрировали значительное падение, более чем на 3%, из-за опасений относительно глобального спроса, особенно со стороны Китая. Баррель Brent упал до $69,49. 11 сентября принесла некоторое облегчение для рубля, который частично отыграл потери у доллара и евро. Доллар снизился до 90,37 руб., евро - до 99,37 руб. Нефтяной рынок продемонстрировал волатильность, но по итогам дня баррель Brent вырос до $70,69. 12 сентября рубль снова закрылся в положительной области. Доллар повысился до 90,71 руб., евро - до 99,82 руб., юань - до 12,73 руб. Нефтяные котировки продолжили рост, с фьючерсами на Brent, достигшими $72,21 за баррель. Пятница, 13 сентября, стала ключевым днем недели из-за заседания ЦБ России. Регулятор принял решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 19,00% годовых. Это решение было принято в ответ на высокое инфляционное давление и рост инфляционных ожиданий. Рубль отреагировал на решение ЦБ небольшим укреплением. В течение недели курс доллара торговался в диапазоне от 89,75 до 90,96 рублей. Евро колебался между 98,57 и 100,03 рублями. Юань находился в пределах 12,57-12,78 рубля. Нефть марки Brent торговалась в широком диапазоне от $68,71 до $72,84 за баррель. С точки зрения технического анализа на новую неделю торговый диапазон для доллара сместился на 88,60 - 93,40 руб. Для евро этот диапазон составляет 96,65–102,60 руб., а для юаня – 12,20–13,30 руб. Важным уровнем сопротивления для доллара стала отметка 91,50 руб., преодоление которой могло бы открыть путь к дальнейшему росту. Для укрепления рублю необходимо было пройти уровень 89,80 против доллара. На нефтяном рынке ключевой поддержкой выступал уровень $66,50 за баррель Brent. Преодоление отметки $72,50 могло бы значительно укрепить позиции покупателей и способствовать дальнейшему восстановлению цен. В целом, неделя характеризовалась высокой волатильностью как на валютном, так и на нефтяном рынках. Рубль находился под давлением из-за снижения цен на нефть и геополитической напряженности, но получил поддержку от решения ЦБ о повышении ключевой ставки. Нефтяные котировки демонстрировали разнонаправленную динамику, реагируя на новости о запасах, прогнозы спроса и погодные условия в ключевых регионах добычи. Подводя итоги, можно сказать, что рубль за неделю незначительно ослаб к основным валютам, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ. С начала недели курс доллара вырос на 0,73%, до 90,48 руб., курс евро – на 0,14%, до 99,86 руб., юань – на 0,95%, до 12,74 руб. Это свидетельствует о сохраняющемся давлении на российскую валюту, связанном как с внешними факторами (цены на нефть, глобальная экономическая ситуация), так и с внутренними (инфляционные ожидания, структурные изменения в экономике). В ближайшей перспективе ключевыми факторами для рубля будут оставаться динамика цен на энергоносители, геополитическая обстановка и дальнейшие шаги ЦБ РФ по монетарной политике.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, рубль, нефть, ставка банка россии, доллар, евро, юань, brent