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Автоэксперт дал советы по покупке авто в условиях подорожания - 14.09.2024, ПРАЙМ
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Автоэксперт дал советы по покупке авто в условиях подорожания
Автоэксперт дал советы по покупке авто в условиях подорожания - 14.09.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт дал советы по покупке авто в условиях подорожания
Уже этой осенью цены на многие автомобили значительно повысится, причем рост стоимость коснется не только новых моделей, но и авто на вторичном рынке... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T09:59+0300
2024-09-14T09:59+0300
авторынок рф
китайский автопром
вторичный рынок
подержанные авто
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Уже этой осенью цены на многие автомобили значительно повысится, причем рост стоимость коснется не только новых моделей, но и авто на вторичном рынке. Автоэксперт Владимир Сажин поделился советами по грамотной купле-продаже подержанного автомобиля.Так, эксперт настоятельно рекомендует не торопиться с продажей старого автомобиля зачастую занижающим реальную стоимость авто перекупщикам. Он подчеркнул, что любой автомобиль можно выгодно реализовать, если грамотно подойти к процессу.Сажин обратил внимание на то, что время ожидания автомобиля иностранного производства может сильно увеличится из-за очередей и задержек на таможне. Все это является следствием повышения утилизационного сбора. В связи с потенциальными сложностями автовладельцам придется запастись терпением или рассмотреть уже имеющиеся в дилерских центрах модели.Наконец, автоэксперт рекомендует перед покупкой обратить внимание в первую очередь на проверенные марки авто. Несмотря на большое разнообразие "китайцев" на рынке, далеко не все из них отличаются надежностью и качеством, резюмировал Сажин.
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авторынок рф, китайский автопром, вторичный рынок, подержанные авто
авторынок РФ, китайский автопром, Вторичный рынок, подержанные авто
09:59 14.09.2024
 
Автоэксперт дал советы по покупке авто в условиях подорожания

Сажин: не стоит торопиться с продажей автомобиля перекупщикам

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Sollers ST8
Автомобиль Sollers ST8 - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Уже этой осенью цены на многие автомобили значительно повысится, причем рост стоимость коснется не только новых моделей, но и авто на вторичном рынке. Автоэксперт Владимир Сажин поделился советами по грамотной купле-продаже подержанного автомобиля.
Так, эксперт настоятельно рекомендует не торопиться с продажей старого автомобиля зачастую занижающим реальную стоимость авто перекупщикам. Он подчеркнул, что любой автомобиль можно выгодно реализовать, если грамотно подойти к процессу.
Сажин обратил внимание на то, что время ожидания автомобиля иностранного производства может сильно увеличится из-за очередей и задержек на таможне. Все это является следствием повышения утилизационного сбора. В связи с потенциальными сложностями автовладельцам придется запастись терпением или рассмотреть уже имеющиеся в дилерских центрах модели.
Наконец, автоэксперт рекомендует перед покупкой обратить внимание в первую очередь на проверенные марки авто. Несмотря на большое разнообразие "китайцев" на рынке, далеко не все из них отличаются надежностью и качеством, резюмировал Сажин.
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авторынок РФкитайский автопромВторичный рынокподержанные авто
 
 
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