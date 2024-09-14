https://1prime.ru/20240914/avtomobil-851563790.html

Автоэксперт дал советы по покупке авто в условиях подорожания

Автоэксперт дал советы по покупке авто в условиях подорожания - 14.09.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт дал советы по покупке авто в условиях подорожания

Уже этой осенью цены на многие автомобили значительно повысится, причем рост стоимость коснется не только новых моделей, но и авто на вторичном рынке... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T09:59+0300

2024-09-14T09:59+0300

2024-09-14T09:59+0300

авторынок рф

китайский автопром

вторичный рынок

подержанные авто

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Уже этой осенью цены на многие автомобили значительно повысится, причем рост стоимость коснется не только новых моделей, но и авто на вторичном рынке. Автоэксперт Владимир Сажин поделился советами по грамотной купле-продаже подержанного автомобиля.Так, эксперт настоятельно рекомендует не торопиться с продажей старого автомобиля зачастую занижающим реальную стоимость авто перекупщикам. Он подчеркнул, что любой автомобиль можно выгодно реализовать, если грамотно подойти к процессу.Сажин обратил внимание на то, что время ожидания автомобиля иностранного производства может сильно увеличится из-за очередей и задержек на таможне. Все это является следствием повышения утилизационного сбора. В связи с потенциальными сложностями автовладельцам придется запастись терпением или рассмотреть уже имеющиеся в дилерских центрах модели.Наконец, автоэксперт рекомендует перед покупкой обратить внимание в первую очередь на проверенные марки авто. Несмотря на большое разнообразие "китайцев" на рынке, далеко не все из них отличаются надежностью и качеством, резюмировал Сажин.

https://1prime.ru/20240912/elektrokar-851529720.html

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авторынок рф, китайский автопром, вторичный рынок, подержанные авто