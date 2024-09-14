https://1prime.ru/20240914/avtomobil-851567693.html
На АвтоВАЗе объяснили значительное подорожание Lada Vesta
На АвтоВАЗе объяснили значительное подорожание Lada Vesta - 14.09.2024, ПРАЙМ
На АвтоВАЗе объяснили значительное подорожание Lada Vesta
Инфляция сыграла большую роль в повышении цен на одну из самых популярных моделей автомобильного завода "АвтоВАЗ" - Lada Vesta, рассказал руководитель... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T15:35+0300
2024-09-14T15:35+0300
2024-09-14T15:35+0300
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Инфляция сыграла большую роль в повышении цен на одну из самых популярных моделей автомобильного завода "АвтоВАЗ" - Lada Vesta, рассказал руководитель пресс-службы завода Сергей Ильинский изданию "Ридус".Он подчеркнул, что повышение цен коснулось не только автомобильную сферу, но все же на транспорте динамика отразилась нагляднее всего. Ильинский также обратил внимание на изменения в комплектации авто. Так, 8 лет назад стандартная Vesta с мотором на 1,6 литра и "механикой" стоила чуть больше 500 тысяч рублей. Автомобиль был оснащен системой стабилизации, электроусилителем руля, бортовым компьютером и рядом других приятных бонусов.В 2016 году комплектация авто расширилась - появился подогрев сидений, аирбэг для пассажиров, электропривод зеркал. Цена, однако, осталась на прежнем уровне.На сегодняшний день в дилерских центрах для покупки предлагаются автомобили со схожим наполнением, но стоимость неприятно удивляет. За десять лет из-за инфляции общая прибавка превысила миллион рублей, резюмировал руководитель пресс-службы.
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авторынок рф, россия, автоваз, lada vesta
авторынок РФ, РОССИЯ, АвтоВАЗ, Lada Vesta
На АвтоВАЗе объяснили значительное подорожание Lada Vesta
Ильинский: цены на автомобили выросли из-за инфляции
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ.
Инфляция сыграла большую роль в повышении цен на одну из самых популярных моделей автомобильного завода "АвтоВАЗ" - Lada Vesta, рассказал руководитель пресс-службы завода Сергей Ильинский изданию "Ридус
".
Он подчеркнул, что повышение цен коснулось не только автомобильную сферу, но все же на транспорте динамика отразилась нагляднее всего.
Ильинский также обратил внимание на изменения в комплектации авто. Так, 8 лет назад стандартная Vesta с мотором на 1,6 литра и "механикой" стоила чуть больше 500 тысяч рублей. Автомобиль был оснащен системой стабилизации, электроусилителем руля, бортовым компьютером и рядом других приятных бонусов.
В 2016 году комплектация авто расширилась - появился подогрев сидений, аирбэг для пассажиров, электропривод зеркал. Цена, однако, осталась на прежнем уровне.
Автоэксперт дал советы по покупке авто в условиях подорожания
На сегодняшний день в дилерских центрах для покупки предлагаются автомобили со схожим наполнением, но стоимость неприятно удивляет. За десять лет из-за инфляции общая прибавка превысила миллион рублей, резюмировал руководитель пресс-службы.