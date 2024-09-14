https://1prime.ru/20240914/avtomobil-851567693.html

На АвтоВАЗе объяснили значительное подорожание Lada Vesta

На АвтоВАЗе объяснили значительное подорожание Lada Vesta - 14.09.2024, ПРАЙМ

На АвтоВАЗе объяснили значительное подорожание Lada Vesta

Инфляция сыграла большую роль в повышении цен на одну из самых популярных моделей автомобильного завода "АвтоВАЗ" - Lada Vesta, рассказал руководитель... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T15:35+0300

2024-09-14T15:35+0300

2024-09-14T15:35+0300

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Инфляция сыграла большую роль в повышении цен на одну из самых популярных моделей автомобильного завода "АвтоВАЗ" - Lada Vesta, рассказал руководитель пресс-службы завода Сергей Ильинский изданию "Ридус".Он подчеркнул, что повышение цен коснулось не только автомобильную сферу, но все же на транспорте динамика отразилась нагляднее всего. Ильинский также обратил внимание на изменения в комплектации авто. Так, 8 лет назад стандартная Vesta с мотором на 1,6 литра и "механикой" стоила чуть больше 500 тысяч рублей. Автомобиль был оснащен системой стабилизации, электроусилителем руля, бортовым компьютером и рядом других приятных бонусов.В 2016 году комплектация авто расширилась - появился подогрев сидений, аирбэг для пассажиров, электропривод зеркал. Цена, однако, осталась на прежнем уровне.На сегодняшний день в дилерских центрах для покупки предлагаются автомобили со схожим наполнением, но стоимость неприятно удивляет. За десять лет из-за инфляции общая прибавка превысила миллион рублей, резюмировал руководитель пресс-службы.

https://1prime.ru/20240914/avtomobil-851563790.html

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авторынок рф, россия, автоваз, lada vesta