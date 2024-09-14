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Режим чтения: банки придумали новое средство против мошенников
Режим чтения: банки придумали новое средство против мошенников - 14.09.2024, ПРАЙМ
Режим чтения: банки придумали новое средство против мошенников
Если раньше мы в основном наблюдали компрометацию кредитных и дебетовых карт, то в последнее время мошенники все чаще атакуют банковские приложения. Что... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T02:02+0300
2024-09-14T02:02+0300
2024-09-14T02:02+0300
мошенничество
павел мясоедов
приложения
банковские приложения
мобильные приложения
банки
мошенники
мошенники
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Если раньше мы в основном наблюдали компрометацию кредитных и дебетовых карт, то в последнее время мошенники все чаще атакуют банковские приложения. Что придумали в ответ на это банки, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Применяемая сейчас двух- и более факторная аутентификация не дает проводить онлайн-транзакции только на основании данных физических платежных инструментов. Одновременно внутри приложений банки создают полноценную доверенную среду, попав в которую, клиент может осуществлять и переводы. Периодически приложение запрашивает дополнительные сведения.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНо иногда мошенники успевают вывести значительные средства до того, как операции блокируются. Остановка транзакций и заморозка банковской программы происходит благодаря искусственному интеллекту. Он на постоянной основе анализирует действия пользователя.“Если они начинают выбиваться из общего ряда, может сработать антифрод-система. Чем лучше она настроена, тем безопаснее и удобнее работать с приложением”, - рассказал эксперт.С другой стороны, это чревато блокировкой платежей добросовестных клиентов. Чтобы избежать недовольства, банки снижают порог реакции ИИ либо внедряют альтернативные способы верификации вроде биометрической проверки - сканируют лицо клиента.Среди мер защиты чаще стал встречаться и "режим чтения". "Он подразумевает приостановку всех действий внутри программы до прояснения ситуации, как это происходит с крупными транзакциями при возникновении подозрений", - говорит Мясоедов.Как и во всех антифрод-системах, в основе этого решения лежит искусственный интеллект. Но при "режиме чтения" действия блокируются только в крайнем случае. А чаще всего программа просто уходит в формат заморозки: просматривать информацию и общаться с представителем банка можно, а совершать действия нельзя.Преступники, понимая, какое давление на них оказывается, всё чаще переводят общение с потенциальными жертвами в офлайн-формат, заставляя их снимать деньги и передавать наличность так называем дроперам– курьерам в длинной цепи посредников. "К сожалению, реагировать на такие действия банки пока не научились", - заключает Павел Мясоедов.
https://1prime.ru/20240913/moshenniki-851537259.html
https://1prime.ru/20240903/moshenniki-851307203.html
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павел мясоедов, приложения, банковские приложения, мобильные приложения, банки, мошенники, мошенники, эксклюзив
Мошенничество, Павел Мясоедов, приложения, банковские приложения, мобильные приложения, Банки, МОШЕННИКИ, мошенники, Эксклюзив
Режим чтения: банки придумали новое средство против мошенников
Эксперт Мясоедов описал новый способ борьбы с мошенниками в приложениях банков
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Если раньше мы в основном наблюдали компрометацию кредитных и дебетовых карт, то в последнее время мошенники все чаще атакуют банковские приложения. Что придумали в ответ на это банки, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
Применяемая сейчас двух- и более факторная аутентификация не дает проводить онлайн-транзакции только на основании данных физических платежных инструментов. Одновременно внутри приложений банки создают полноценную доверенную среду, попав в которую, клиент может осуществлять и переводы. Периодически приложение запрашивает дополнительные сведения.
Но иногда мошенники успевают вывести значительные средства до того, как операции блокируются. Остановка транзакций и заморозка банковской программы происходит благодаря искусственному интеллекту. Он на постоянной основе анализирует действия пользователя.
“Если они начинают выбиваться из общего ряда, может сработать антифрод-система. Чем лучше она настроена, тем безопаснее и удобнее работать с приложением”, - рассказал эксперт.
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С другой стороны, это чревато блокировкой платежей добросовестных клиентов. Чтобы избежать недовольства, банки снижают порог реакции ИИ либо внедряют альтернативные способы верификации вроде биометрической проверки - сканируют лицо клиента.
Среди мер защиты чаще стал встречаться и "режим чтения". "Он подразумевает приостановку всех действий внутри программы до прояснения ситуации, как это происходит с крупными транзакциями при возникновении подозрений", - говорит Мясоедов.
Как и во всех антифрод-системах, в основе этого решения лежит искусственный интеллект. Но при "режиме чтения" действия блокируются только в крайнем случае. А чаще всего программа просто уходит в формат заморозки: просматривать информацию и общаться с представителем банка можно, а совершать действия нельзя.
Преступники, понимая, какое давление на них оказывается, всё чаще переводят общение с потенциальными жертвами в офлайн-формат, заставляя их снимать деньги и передавать наличность так называем дроперам– курьерам в длинной цепи посредников. "К сожалению, реагировать на такие действия банки пока не научились", - заключает Павел Мясоедов.
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